Радикалы устроили беспорядки во время манифестации в Париже

Радикалы устроили беспорядки во время шествия против пенсионной реформы, которое прошло во вторник, 17 декабря, в Париже.

Когда активисты подходили к площади Насьон, молодые люди в черном начали молотками и камнями разбивать стеклянные витрины, автобусные остановки и станции зарядки электромобилей, расписывать маркерами и баллончиками стены, и вытаскивать на проезжую часть мусорные баки.

Агрессивно настроенные протестующие выкрикивали оскорбления в адрес правоохранителей и правительства, нападали на журналистов, которые пытались заснять происходящее.

Усмирять толпу прибыл спецназ, который применил газ и дымовые шашки.