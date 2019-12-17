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Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
19:27   17 Декабря 2019
Весь мир

Радикалы устроили беспорядки во время манифестации в Париже

Радикалы устроили беспорядки во время манифестации в Париже

Радикалы устроили беспорядки во время шествия против пенсионной реформы, которое прошло во вторник, 17 декабря, в Париже.

Когда активисты подходили к площади Насьон, молодые люди в черном начали молотками и камнями разбивать стеклянные витрины, автобусные остановки и станции зарядки электромобилей, расписывать маркерами и баллончиками стены, и вытаскивать на проезжую часть мусорные баки.

Агрессивно настроенные протестующие выкрикивали оскорбления в адрес правоохранителей и правительства, нападали на журналистов, которые пытались заснять происходящее. 

Усмирять толпу прибыл спецназ, который применил газ и дымовые шашки.

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Автор: Виктория Разумовская
#париж #радикалы #беспорядки

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