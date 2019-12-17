Правительство Германии выразило готовность реагировать «конкретными мерами» на возможные санкции Вашингтона из-за «Северного потока — 2». Об этом сообщает во вторник Bild, ссылаясь на внутренний документ министерства экономики и энергетики.

Правительство Германии после подписания законопроекта главой Белого дома Дональдом Трампом, включающего в себя санкции против «Северного потока — 2», планирует детально изучить последствия закона на реализацию проекта. После этого будет принято решение «с какими конкретными мерами» реагировать на закон, сказано во внутреннем документе министерства, на который ссылается таблоид.

Проект «Северный поток — 2» планируется достроить в 2019 году. Речь идет о двух нитках газопровода, мощность которых составляет 55 миллиардов кубометров газа в год об побережья РФ через Балтийское море до ФРГ. Известно, что газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Швеции, Финляндии, Дании и Германии.

Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Латвия, Литва и США и ряд других европейские стран препятствуют реализации проекта. Они заявляют, что проект угрожает энергобезопасности Европы. При этом Москва неоднократно заявляла, что «Северный поток — 2» — это абсолютно коммерческий и конкуретный проект, который не предполагает приостановку транзита российского газа через Украину в ЕС.