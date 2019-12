Рождественская песня Мэрайи Кэри возглавила чарт Billboard спустя четверть века

Рождественская песня Мэрайи Кэри возглавила чарт Billboard спустя 25 лет с момента ее выхода, передает NME.

Песня под названием All I Want For Christmas Is You выпущена в 1994 году, тогда она даже не вошла в топ-100 чарта Billboard. Последние годы трек становился все популярнее, а в 2017 и 2018 годах он даже занимал третью строчку рейтинга, но в 2019 году возглавил чарт.

Excited to debut my brand new music video for ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU in celebration of #MC25. Tune in for the world premiere on DECEMBER 20th at 12AM ET!!! Join me for a LIVE Q&A right before at 11:30PM ET on YouTube ❄️????????????I can’t wait to share this moment with you all!! pic.twitter.com/ly7iuwJ8wQ