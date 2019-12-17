Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
20:38   17 Декабря 2019
Россия

Глава «Лукойла» объяснил, почему для природы коровы опаснее автомобилей

Глава «Лукойла» объяснил, почему для природы коровы опаснее автомобилей

Корова выделяет 20 килограммов метана в сутки, а этот газ влияет на природу гораздо хуже, чем выделяемый автомобилями диоксид углерода (СО2). Поэтому коровы несут природе большую опасность, чем автомобили, считает глава «Лукойла» Леонид Федун.

«Вы знаете, что корова выделяет парниковых газов больше, чем автомобиль? Слышали кто-нибудь? Думаю — нет, по той просто причине, что это говорить не модно, автомобиль — модно. Есть фермеры, которые выйдут на улицы и блокируют подход к Европарламенту», — заявил миллиардер.

Помимо того, что коровы выделяют вредный газ, они еще и потребляют много зерна.

«Сегодня девять десятых всего зерна, которое производится в мире, идет на корм скота и из съеденного килограмма только 10 процентов передается потребителю, все остальное идет выхлопом в атмосферу», – рассказал Федун.

12 декабря 2015 года по итогам Рамочной конвенции об изменении климата было принято Парижское соглашение, по которому страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой и «приложить усилия» чтобы как можно сильнее сократить уровень выделяемого в атмосферу СО2.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#лукойл #экология #федун #природа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...