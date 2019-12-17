Глава «Лукойла» объяснил, почему для природы коровы опаснее автомобилей

Корова выделяет 20 килограммов метана в сутки, а этот газ влияет на природу гораздо хуже, чем выделяемый автомобилями диоксид углерода (СО2). Поэтому коровы несут природе большую опасность, чем автомобили, считает глава «Лукойла» Леонид Федун.

«Вы знаете, что корова выделяет парниковых газов больше, чем автомобиль? Слышали кто-нибудь? Думаю — нет, по той просто причине, что это говорить не модно, автомобиль — модно. Есть фермеры, которые выйдут на улицы и блокируют подход к Европарламенту», — заявил миллиардер.

Помимо того, что коровы выделяют вредный газ, они еще и потребляют много зерна.

«Сегодня девять десятых всего зерна, которое производится в мире, идет на корм скота и из съеденного килограмма только 10 процентов передается потребителю, все остальное идет выхлопом в атмосферу», – рассказал Федун.

12 декабря 2015 года по итогам Рамочной конвенции об изменении климата было принято Парижское соглашение, по которому страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой и «приложить усилия» чтобы как можно сильнее сократить уровень выделяемого в атмосферу СО2.