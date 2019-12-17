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Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
18:52   17 Декабря 2019
Весь мир

Bild пишет, что «Северный поток — 2» могут достроить в течение месяца

Bild пишет, что «Северный поток — 2» могут достроить в течение месяца

В Берлине заявили, что газопровод «Северный поток — 2» могут достроить в течение месяца. Это позволит избежать американских санкций, пишет немецкое издание Bild, ссылаясь на документ министерства экономики и энергетики ФРГ.

Газета отмечает, что 30-дневный период wind-down, согласно закону, позволяет сторонам завершить работу без штрафных санкций в отношении участников.

Напомним, «Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря от берегов России до Германии. Он проходит через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

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Автор: Виктория Разумовская
#германия #санкции #северный поток-2

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