В Берлине заявили, что газопровод «Северный поток — 2» могут достроить в течение месяца. Это позволит избежать американских санкций, пишет немецкое издание Bild, ссылаясь на документ министерства экономики и энергетики ФРГ.

Газета отмечает, что 30-дневный период wind-down, согласно закону, позволяет сторонам завершить работу без штрафных санкций в отношении участников.

Напомним, «Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря от берегов России до Германии. Он проходит через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.