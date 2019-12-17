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Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

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18:38   17 Декабря 2019
Весь мир

Twitter оказался недоступен в ряде стран

Twitter оказался недоступен в ряде стран

Социальная сеть Twitter оказалась недоступна в ряде стран, в том числе и в России, сообщает сервис по отслеживанию стабильной работы популярных интернет-ресурсов Downdetector.

Так, неполадки возникли в 17:56 по московскому времени. На сбои в работе Twitter пожаловались пользователи из США, европейских стран, а также из Японии и Латинской Америки.

Больше половины отмечают, что не работает приложение, остальные говорят, что с трудом получается зайти на сайт.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #twitter #общество

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