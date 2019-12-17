Twitter оказался недоступен в ряде стран

Социальная сеть Twitter оказалась недоступна в ряде стран, в том числе и в России, сообщает сервис по отслеживанию стабильной работы популярных интернет-ресурсов Downdetector.

Так, неполадки возникли в 17:56 по московскому времени. На сбои в работе Twitter пожаловались пользователи из США, европейских стран, а также из Японии и Латинской Америки.

Больше половины отмечают, что не работает приложение, остальные говорят, что с трудом получается зайти на сайт.