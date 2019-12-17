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 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

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18:45   17 Декабря 2019
Россия

Опубликовано видео испытаний самоходной установки 2С38 «Деривация»

Опубликовано видео испытаний самоходной установки 2С38 «Деривация»

Один из этапов полевых испытаний новейшей машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде, попал на видео. Его опубликовал телеканал «Звезда» во вторник, 17 декабря. 

Отмечается, что боевая машина имеет 57-мм пушку высокой баллистики, а также повышенную точность стрельбы. Кроме этого, специалисты оснастили ее автоматизированной системой управления огнем, регулируемую дистанционным способом.

Созданная специалистами ЦНИИ «Буревестник» новейшая машина «Деривация» проходит полевые испытания в условиях низких температур. 

Известно, что модуль боевой машины необитаемый и управляется дистанционно экипажем из трех человек. Машина способна поражать воздушные, легкобронированные наземные и надводные силы.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #испытания

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