Опубликовано видео испытаний самоходной установки 2С38 «Деривация»

Один из этапов полевых испытаний новейшей машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде, попал на видео. Его опубликовал телеканал «Звезда» во вторник, 17 декабря.

Отмечается, что боевая машина имеет 57-мм пушку высокой баллистики, а также повышенную точность стрельбы. Кроме этого, специалисты оснастили ее автоматизированной системой управления огнем, регулируемую дистанционным способом.

Созданная специалистами ЦНИИ «Буревестник» новейшая машина «Деривация» проходит полевые испытания в условиях низких температур.

Известно, что модуль боевой машины необитаемый и управляется дистанционно экипажем из трех человек. Машина способна поражать воздушные, легкобронированные наземные и надводные силы.