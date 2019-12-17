Девочке-подростку из Ижевска грозит шесть лет колонии за избиение сверстницы, а также за вымогательство денег у ребенка. Прокуратура Удмуртии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд.

16-летняя девочка из Ижевска обвиняется в том. что в октябре 2019 года вместе с другими школьниками издевалась над сверстницей, а также применяла электрошокер и избивала жертву. Один из участников расправы заснял происходящее на мобильный телефон и выложил видеоролик в Сеть. Остальные участники издевательств над девочкой не могут быть привлечены к уголовной ответственности, так как слишком юны для этого.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что эта же девочка неоднократно вымогала деньги у мальчика и избивала его, чтобы достичь желаемого. Прокуратура настаивает, что несовершеннолетняя обвиняемая должна понести наказание и отправиться в колонию на шесть лет. Сейчас девочка находится в следственном изоляторе.