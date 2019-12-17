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18:35   17 Декабря 2019
Россия

Руководство калининградского аэропорта поддержало возвращение курилок

Руководство калининградского аэропорта поддержало возвращение курилок

Администрация аэропорта «Храброво» в Калининграде поддержало решение вернуть курилки в аэропорты, если благодаря этому пассажиры перестанут нарушать закон и курить в туалетах. Об этом заявил гендиректор аэровокзала Александр Корытный.

«Наверное, она нужна, поскольку мы зачастую сталкиваемся с курением в туалетах. Если будет курительная комната, и все будут ею пользоваться, и это полностью решило бы это безобразие в туалетах, я был бы за», — отметил он. 

«Антитабачный» закон действует с  2013 года. Он запрещает курение в общественных местах: на стадионах, в школах, вузах, больницах, самолетах и т.д. Также запрещено курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.

12 декабря депутаты приняли закон, который вернет курилки в аэропорты. Документ еще должен пройти одобрение Совета Федерации, а затем быть подписан президентом РФ.

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Автор: Виктория Разумовская
#калининград #аэропорты #курилки

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