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Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

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18:18   17 Декабря 2019
Весь мир

В ОБСЕ оценили итоги саммита «нормандской четверки» в Париже

В ОБСЕ оценили итоги саммита «нормандской четверки» в Париже

Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш отметил, что результаты нормандского саммита можно будет в полной мере оценить только через 2-4 месяца, сообщает РИА Новости.

«То, что четыре лидера наконец встретились спустя три года – это позитивный факт. Безусловно, это позитивно, потому что очевидно: если есть понимание на высшем уровне, это условие для того, чтобы стали возможными последующие шаги», — подчеркнул Фриш.

Координатор отметил, что еще одним позитивным признаком является то, что имели место двусторонние контакты. Важно, что Франция и Германия продолжают заниматься поиском решения вопроса. Однако, по мнению Фриша, принятые в ходе саммита решения не впечатляют, это «текущие вопросы, которые уже прорабатывались ранее».

«Так что все зависит от того, кто, что и когда будет реализовывать. Я бы сказал, что в конечном итоге оценку можно будет дать только, наверное, в течение следующих двух, трех или четырех месяцев», — заключил он.

Саммит лидеров стран «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. Стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации на Донбассе.

Коммюнике подчеркивает, что выполнение минских соглашений остается основой для работы в «нормандском формате». Лидеры стран призвали до конца года обеспечить режим прекращения огня на Донбассе.

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Автор: Роман Самойлов
#донбасс #обсе #нормандская четверка

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