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 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

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19:57   17 Декабря 2019
Весь мир

Турция с помощью Ливии восстановить Османскую империю

Турция с помощью Ливии восстановить Османскую империю

Сотрудничая с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, представляющим собой конгломерат бандформирований, Турция преследует только личные интересы, нарушая при этом международное право. В этом уверен военный эксперт Борис Рожин.

«Турция действует под предлогом защиты своих интересов. Это относится к базе Турции на Кипре. Это относится к водному пространству между Кипром и Ливией. И это также относится к регулярному военному присутствию Турции в Ливии», – сказал "Слово и делу"  Рожин.

Эксперт убежден, что террористы ПНС Ливии для Турции лишь средство. Цель — на фоне кризиса в Ливии построить в стране свою базу и претендовать на ливийскую нефть

«Турцию еще по итогам Первой мировой войны выгнали из Северной Африки, а сейчас она надеется туда вернуться. И это позволит турецким компаниям оставаться в Ливии, поскольку контракты на добычу нефти все были подписаны с правительством Сарраджа ("премьер-министра" террористов ПНС Ливии - прим. ред). Не факт, что в случае победы Хафтара (командующий Ливийской национальной армией - прим. ред) новое правительство сохранит эти контракты», – объяснил Рожин.

Анкара уже отправила в Ливию бойцов и оружие, поэтому можно ожидать повышенный интерес Турции к Мисурате. Сегодня советник спикера Палаты представителей Ливии Агилы Салеха сообщил, что несколько турецких военных погибли в Ливии.

Так называемое ПНС Ливии, оккупировавшее Триполи, - марионеточная структура, созданная Западом, его признали только 12 стран-участниц ООН. В составе ПНС - выходцы из террористических группировок ИГ, «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» ( все три запрещены в РФ), их поддерживают вооруженные бандформирования, которые делят между собой власть и деньги, терроризируя мирное население.

Избранная власть в лице Палаты представителей располагается в Тобруке. Несколько лет Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара ведет антитеррористическую операцию в стране. В 2019 году операцию вошла в решающую стадию - освобождение Триполи от боевиков.

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Автор: Алина Бранцевич
#турция #ливия

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