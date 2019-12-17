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 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

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18:22   17 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Депутат Госдумы сравнил украинские санкции против России с кругами на воде

Депутат Госдумы сравнил украинские санкции против России с кругами на воде

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек прокомментировал новость о том, что украинские власти планируют расширить индивидуальные санкции против РФ. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает RT. 

Российский депутат сравнил украинские санкции с кругами на воде — движение есть, а шторма нет, пояснил он. 

«Мы сегодня и так не сотрудничаем с украинскими государственными структурами и предприятиями, поэтому новые санкционные меры Киева наша страна просто не заметит», — считает депутат.

Уже весь мир понял, что разговаривать с Россией на языке санкций контрпродуктивно, считает Бальбек. 

Ранее сообщалось, что на сайте украинского правительства появилось распоряжение он 27 ноября, согласно которому кабмин Украины планирует расширить индивидуальные санкции против Москвы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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