Депутат Госдумы сравнил украинские санкции против России с кругами на воде
Депутат Государственной думы Руслан Бальбек прокомментировал новость о том, что украинские власти планируют расширить индивидуальные санкции против РФ. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает RT.
Российский депутат сравнил украинские санкции с кругами на воде — движение есть, а шторма нет, пояснил он.
«Мы сегодня и так не сотрудничаем с украинскими государственными структурами и предприятиями, поэтому новые санкционные меры Киева наша страна просто не заметит», — считает депутат.
Уже весь мир понял, что разговаривать с Россией на языке санкций контрпродуктивно, считает Бальбек.
Ранее сообщалось, что на сайте украинского правительства появилось распоряжение он 27 ноября, согласно которому кабмин Украины планирует расширить индивидуальные санкции против Москвы.