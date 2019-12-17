17 полицейских пострадали в ходе протестов у здания Верховной рады Украины, сообщает советник главы МВД страны Зорян Шкиряк. По его словам, митингующие выступают против проведения земельной реформы, закон о которой приняли депутаты в первом чтении.

Как сообщает Шкиряк, всего в ходе столкновений митингующих с правоохранителями задержано 26 человек. Он отметил, что полиция не создавала никаких преград тем, кто пришел на мирный протест, а правоохранители действовали в рамках своих полномочий. В результате столкновений двое из 17 пострадавших сотрудников полиции находятся в больнице. Шкиряк выразил обеспокоенность, что количество пострадавших может увеличиться.

Сейчас здание Верховной рады оказалось заблокировано, оттуда никто не может выйти и попасть в помещение тоже невозможно. Здание находится под усиленной охраной, а некоторые из митингующих пытаются выставить палатки и устраивать потасовки.

В полиции Киева отметили, что правоохранители требовали митингующих не нарушать закон, но участники протеста стали бросать в полицейских камни и пытаться избить их палками. В ведомстве уверены, что провокаторами являются националисты.