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 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

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18:04   17 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

17 полицейских пострадали в ходе протестов у здания Верховной рады Украины

17 полицейских пострадали в ходе протестов у здания Верховной рады Украины

17 полицейских пострадали в ходе протестов у здания Верховной рады Украины, сообщает советник главы МВД страны Зорян Шкиряк. По его словам, митингующие выступают против проведения земельной реформы, закон о которой приняли депутаты в первом чтении.

Как сообщает Шкиряк, всего в ходе столкновений митингующих с правоохранителями задержано 26 человек. Он отметил, что полиция не создавала никаких преград тем, кто пришел на мирный протест, а правоохранители действовали в рамках своих полномочий. В результате столкновений двое из 17 пострадавших сотрудников полиции находятся в больнице. Шкиряк выразил обеспокоенность, что количество пострадавших может увеличиться.

Сейчас здание Верховной рады оказалось заблокировано, оттуда никто не может выйти и попасть в помещение тоже невозможно. Здание находится под усиленной охраной, а некоторые из митингующих пытаются выставить палатки и устраивать потасовки.

В полиции Киева отметили, что правоохранители требовали митингующих не нарушать закон, но участники протеста стали бросать в полицейских камни и пытаться избить их палками. В ведомстве уверены, что провокаторами являются националисты.

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #политика #митинг #верховная рада #протест

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