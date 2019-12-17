Опубликован рейтинг самых популярных приложений десятилетия

Компания App Annie опубликовала рейтинг самых популярных мобильных приложений и игр за десять лет.

Первые четыре места занимают приложения компании Facebook Inc.: Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram. Также в пятерке лидеров оказался Snapchat. Далее идут Skype, Youtube, Twitter и два китайских приложения — TikTok и UC Browser.

Первое место среди самых популярных игр заняла Subway Surfers. По словам экспертов, ее успех объясняется популярностью среди индийских пользователей. Также в пятерку вошли головоломка Candy Crush Saga, симуляторы My Talking Tom и Temple Run 2 и стратегия Clash of Clans.

Аналитики отмечаются, что наибольшим спросом пользуются приложения для общения и соцсети.