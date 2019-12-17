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 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

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 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

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18:10   17 Декабря 2019
Россия

Опубликован рейтинг самых популярных приложений десятилетия

Опубликован рейтинг самых популярных приложений десятилетия

Компания App Annie опубликовала рейтинг самых популярных мобильных приложений и игр за десять лет.

Первые четыре места занимают приложения компании Facebook Inc.: Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram. Также в пятерке лидеров оказался Snapchat. Далее идут Skype, Youtube, Twitter и два китайских приложения — TikTok и UC Browser.

Первое место среди самых популярных игр заняла Subway Surfers. По словам экспертов, ее успех объясняется популярностью среди индийских пользователей. Также в пятерку вошли головоломка Candy Crush Saga, симуляторы My Talking Tom и Temple Run 2 и стратегия Clash of Clans.

Аналитики отмечаются, что наибольшим спросом пользуются приложения для общения и соцсети.

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Автор: Виктория Разумовская
#соцсети #общество #facebook

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