Шведскую журналистку поразило, что в России дети посещают в театр

На страницах шведской газеты «Dagens Nyhete» пишут, что российским детям еще с ранних лет прививают любовь к искусству, к балету и классической музыке, дети с удовольствием посещают подобные мероприятия, сообщает РИА Новости.

Корреспондент шведского издания Анна-Лена Лаурен, посещая российские театры вместе со своей дочерью, была удивлена тем, что родители спокойно приходят на спектакли, мюзиклы и балетные постановки вместе со своими детьми.

«В России не считают, что высокая культура — это только для взрослых. Напротив. Дети тоже должны ценить балет и классическую музыку», — пишет Лаурен.

Шведская журналистка вместе со своей дочерью посещала Мариинский театр. На представлении под названием «Русские сказки. Театрализованный концерт для детей» маленьких ценителей искусства было ожидаемо много. Лаурен это просто поразило.

По словам журналистки, она очень волновалась, что ее дочь не сможет сидеть спокойно более двух часов, наблюдая за представлением. Однако, игра российских актеров и праздничная атмосфера театра настолько увлекла ее дочь, что все представление прошло для нее на одном дыхании.

«После представления Яна (подруга Лаурен) пожаловалась, что ее пятилетний сын не может сидеть спокойно (он несколько раз начинал вертеться). Я смогла лишь ответить, что в Швеции дети уже разнесли бы весь зал», — пишет шведская журналистка на страницах «Dagens Nyheter».

Посещая через несколько месяцев Москву, Анна-Лена Лаурен вместе с ребенком ходила на балет «Лебединое озеро» в театре Станиславского и Немировича-Данченко. По словам журналистки, за три часа ее дочь всего несколько раз пожаловалась на чересчур длительные для ребенка танцевальные эпизоды.

«В остальном все прошло хорошо: она постоянно ждала, когда на сцену выйдет злой волшебник, «потому что тогда сразу начинает что-то происходить», — пишет Лаурен.

Девочке настолько сильно понравился русский балет, что она захотел сходить еще на одно представление.