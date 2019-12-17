Фильм о достижениях Ким Чен Ына показали в КНДР

Документальный фильм о достижениях главы КНДР Ким Чен Ына показали в Народном дворце культуры Пхеньяна. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В фильме трогательными картинами показывают энергичное руководство уважаемого высшего руководителя, который в дни кровавых слез, когда все погрузились в неожиданный национальный траур и тряслись и небо и земля, испытывая большую печаль кончины великого полководца, поднял народ всей страны из моря печали и открыл новую страницу дела бессмертия вождя», — говорится в сообщении агентства.

Как сообщает ЦТАК, фильм впустили к восьмилетию со дня кончины северокорейского лидера Ким Чен Ира — отца действующего руководителя республики. В кинозале присутствовали первые лица Политбюро и кабинета Министров КНДР, а также представители силовых ведомств.

9 сентября президент России Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР. Путин отметил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна способствует безопасности в КНДР.

19 ноября КДНР призвала США прекратить «враждебную политику», так как по мнению северокорейских властей, совместные учения штатов с Южной Кореей несут игрозу безопасности Пхеньяна.

Корейская Народно-Демократическая Республика основана 9 сентября 1948 года на территории советской оккупационной зоны, созданной после Второй мировой войны. Страной руководит Трудовая партия Кореи и ее председатель. Ким Чен Ын возглавил партию в 2011 году, сменив на этом посту своего отца Ким Чен Ира, ушедшего из жизни 17 декабря 2011 года в результате сердечного приступа.