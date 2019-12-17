Тихонов вступился за Тарасову после конфликта с фанатами фигурного катания

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов вступился за заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову, против которой выступили поклонники фигурного катания. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает РИА Новости.

Ранее болельщики призвал отстранить Тарасову от работы комментатором на телевидении. Они создали соответствующую петицию на сайте Change.org. Фанаты назвали Тарасову непрофессионалом из-за предвзятого отношения к некоторым спортсменам, среди которых российская фигуристка Алина Загитова.

Тихонов, в свою очередь, назвал Тарасову профессионалом в своем деле. Олимпийский чемпион подчеркнул, что она никогда не бывает предвзятой.

«Не могу понять, к чему придрались те люди, что написали это письмо. Если вы предъявляете претензии Тарасовой, то указывайте свое имя. Не знаю, как цензурно назвать этих нехороших людей», — заявил он.

Несколько дней назад Тарасова прокомментировала заявление олимпийской чемпионки Алины Загитовой об уходе из профессионального спорта. По мнению заслуженного тренера, спортсменка, скорее всего, не вернется в фигурное катание.