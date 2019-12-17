Жители Татарстана решают в Instagram, станет ли 31 декабря выходным днем, такой опрос проводит президент республики Рустам Минниханов.

Глава Татарстана предложил подписчикам обсудить, стоит ли переносить рабочий день 31 декабря на 28 число, а последний день года освободить от труда. Минниханов написал пост о том, что ему многие предлагают сделать 31 декабря нерабочим.

В комментариях пользователи соцсети отмечают, что действительно сделать субботу рабочим днем было бы лучше. Также за перенос выходного дня высказался глава пресс-службы Минниханова Эдуард Хайруллин.

Ранее власти республики отмечали, что делать 31 декабря выходным днем для всех жителей Татарстана экономически невыгодно, но они готовы рассмотреть предложения.