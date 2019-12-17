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Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
17:42   17 Декабря 2019
Россия

Жители Татарстана решают в Instagram, станет ли 31 декабря выходным днем

Жители Татарстана решают в Instagram, станет ли 31 декабря выходным днем

Жители Татарстана решают в Instagram, станет ли 31 декабря выходным днем, такой опрос проводит президент республики Рустам Минниханов.

Глава Татарстана предложил подписчикам обсудить, стоит ли переносить рабочий день 31 декабря на 28 число, а последний день года освободить от труда. Минниханов написал пост о том, что ему многие предлагают сделать 31 декабря нерабочим.

В комментариях пользователи соцсети отмечают, что действительно сделать субботу рабочим днем было бы лучше. Также за перенос выходного дня высказался глава пресс-службы Минниханова Эдуард Хайруллин.

Жители Татарстана решают в Instagram, станет ли 31 декабря выходным днем

Ранее власти республики отмечали, что делать 31 декабря выходным днем для всех жителей Татарстана экономически невыгодно, но они готовы рассмотреть предложения.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #татарстан #общество #новый год #минниханов #31 декабря

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