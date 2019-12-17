Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
17:57   17 Декабря 2019
Россия

Депутат спутал логотип к 75-летию Победы с планом «Барбаросса» и возмутил историка Рейха

Депутат спутал логотип к 75-летию Победы с планом «Барбаросса» и возмутил историка Рейха

Поводом для депутатского запроса к Российскому военно-историческому обществу стала серия картинок, посвященных празднику 9 мая и 75-летию Победы. О своем негодовании рассказал подписчикам в Facebook депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

В посте на Facebook народный избранник собрал коллекцию ляпов, где ветеранов с праздником поздравляют солдаты Вермахта, перекочевавшие с архивных черно-белых фото на цветные баннеры в российских городах. Петров обещает восстановить справедливость через РВИО и уже попросил главу Минкульта РФ Владимира Мединского рассмотреть возможность введения мер, вплоть до уголовной ответственности за «намеренное или непреднамеренное искажение визуальной продукции, посвященной памяти Великой Победы».

Единоросс запутался в плане «Барбаросса» и возмутил историка Третьего Рейха

Логотип 75-летия Победы, составленный из стрелочек военных карт, особенно возмутил народного избранника, а подписчик и вовсе усмотрел в нем план захвата Минска и Киева в рамках операции «Барбаросса».

«Предлагаю провести для дизайнеров и заказчиков, которые делали и принимали такие работы, уроки истории и географии: Красная армия наступала с востока на запад, а не наоборот! Складывается впечатление, что всем плевать и на Победу, и на ветеранов и на простую логику. Главное для таких людей - освоение бюджета», — возмутился Петров.

«Политике Сегодня» не удалось обсудить с депутатом исторические подробности и бюджет работ. Он не ответил на звонки. Редакция связалась с историком Третьего Рейха, писателем и публицистом Константином Залесским, который посоветовал господину Петрову больше времени уделять своей основной миссии служения народу.

«Это совершенно, как всегда ненужный пиар. — охарактеризовал претензии автора поста Залесский. — Лучше бы наши депутаты делом занимались, чем открытки смотрели. Есть кому открытки смотреть. У депутатов законодательных собраний есть свои обязанности, а не то, чтобы блюсти, что на открытках нарисовано».

Единоросс запутался в плане «Барбаросса» и возмутил историка Третьего Рейха

Как отметил Залесский, авторы логотипа использовали стандартные стрелки направления ударов, которые никак не привязаны к определенному театру военных действий. Красный цвет стрелок исключает удары Вермахта, поскольку немцы на своих стратегических картах обозначали свои наступательные планы синим цветом.

«Немцы красным всегда обозначали наши позиции. — объяснил историк. — А что касается того, что наступали мы не с Запада на Восток, а с Востока на Запад, то это действительно правильно. Хотя, надо отметить, что в ходе Великой Отечественной войны, возможно, депутаты это могут знать, наши войска вели не только крупномасштабные стратегические операции на всем протяжении фронта, но в то же время вели операции по ликвидации окруженных немецких группировок. Например, под Сталинградом, например, в Берлине».

В свободное от защиты чувств ветеранов время депутат Петров занимается законотворческой деятельностью и бизнесом. В 2018 году член «Единой России» заработал больше всех среди коллег по ЗакСу. Его доходы составили более 182 миллионов рублей, следует из декларации. В собственности у Петрова также более 60 земельных участков в России и Германии, 12 квартир на территории РФ, два автомобиля BMW и Mercedes, более 25 квартир в Германии.

Коллегам господин Петров известен креативным подходом к парламентской работе. Так, в 2017 году в знак бесполезности работы ЗакСа он отправил на заседание свою картонную копию. А зимой этого года обратился в Следственный комитет, чтобы расследовать убийство Пушкина. Господин Петров не исключил, что «наше все» убили загадочные силы. Вероятно, даже масоны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Марк Григорьев
#вов #день победы #владимир петров #закс ло

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...