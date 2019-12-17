Депутат спутал логотип к 75-летию Победы с планом «Барбаросса» и возмутил историка Рейха

Поводом для депутатского запроса к Российскому военно-историческому обществу стала серия картинок, посвященных празднику 9 мая и 75-летию Победы. О своем негодовании рассказал подписчикам в Facebook депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

В посте на Facebook народный избранник собрал коллекцию ляпов, где ветеранов с праздником поздравляют солдаты Вермахта, перекочевавшие с архивных черно-белых фото на цветные баннеры в российских городах. Петров обещает восстановить справедливость через РВИО и уже попросил главу Минкульта РФ Владимира Мединского рассмотреть возможность введения мер, вплоть до уголовной ответственности за «намеренное или непреднамеренное искажение визуальной продукции, посвященной памяти Великой Победы».

Логотип 75-летия Победы, составленный из стрелочек военных карт, особенно возмутил народного избранника, а подписчик и вовсе усмотрел в нем план захвата Минска и Киева в рамках операции «Барбаросса».

«Предлагаю провести для дизайнеров и заказчиков, которые делали и принимали такие работы, уроки истории и географии: Красная армия наступала с востока на запад, а не наоборот! Складывается впечатление, что всем плевать и на Победу, и на ветеранов и на простую логику. Главное для таких людей - освоение бюджета», — возмутился Петров.

«Политике Сегодня» не удалось обсудить с депутатом исторические подробности и бюджет работ. Он не ответил на звонки. Редакция связалась с историком Третьего Рейха, писателем и публицистом Константином Залесским, который посоветовал господину Петрову больше времени уделять своей основной миссии служения народу.

«Это совершенно, как всегда ненужный пиар. — охарактеризовал претензии автора поста Залесский. — Лучше бы наши депутаты делом занимались, чем открытки смотрели. Есть кому открытки смотреть. У депутатов законодательных собраний есть свои обязанности, а не то, чтобы блюсти, что на открытках нарисовано».

Как отметил Залесский, авторы логотипа использовали стандартные стрелки направления ударов, которые никак не привязаны к определенному театру военных действий. Красный цвет стрелок исключает удары Вермахта, поскольку немцы на своих стратегических картах обозначали свои наступательные планы синим цветом.

«Немцы красным всегда обозначали наши позиции. — объяснил историк. — А что касается того, что наступали мы не с Запада на Восток, а с Востока на Запад, то это действительно правильно. Хотя, надо отметить, что в ходе Великой Отечественной войны, возможно, депутаты это могут знать, наши войска вели не только крупномасштабные стратегические операции на всем протяжении фронта, но в то же время вели операции по ликвидации окруженных немецких группировок. Например, под Сталинградом, например, в Берлине».

В свободное от защиты чувств ветеранов время депутат Петров занимается законотворческой деятельностью и бизнесом. В 2018 году член «Единой России» заработал больше всех среди коллег по ЗакСу. Его доходы составили более 182 миллионов рублей, следует из декларации. В собственности у Петрова также более 60 земельных участков в России и Германии, 12 квартир на территории РФ, два автомобиля BMW и Mercedes, более 25 квартир в Германии.

Коллегам господин Петров известен креативным подходом к парламентской работе. Так, в 2017 году в знак бесполезности работы ЗакСа он отправил на заседание свою картонную копию. А зимой этого года обратился в Следственный комитет, чтобы расследовать убийство Пушкина. Господин Петров не исключил, что «наше все» убили загадочные силы. Вероятно, даже масоны.