В Госдуме предложили запретить курение на кухнях в коммунальных квартирах

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который запрещает россиянам курить на общей площади коммунальных квартир, так как курение на кухне, в коридоре и санузле нарушает права некурящих жильцов.

«Таким образом, отсутствие в действующей редакции федерального закона положения о запрете курения в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах, является нарушением прав некурящих жильцов коммунальных квартир на воздух, свободный от табачного дыма. Предлагаемый законопроект устраняет данную проблему», — говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта – первый зампред фракции Андрей Исаев, глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов и член думского комитета Сергей Герасименко – напомнили, что в действующей редакции закона уже установлен запрет на курение в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, к которым относятся помещения, предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме.

По словам авторов инициативы, законопроект призван защитить некурящих жильцов коммуналок, в том числе детей, от негативного воздействия табачного дыма.