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 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

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18:48   17 Декабря 2019
Весь мир

Тобрук сообщил о гибели нескольких турецких военных в Ливии

Тобрук сообщил о гибели нескольких турецких военных в Ливии

Несколько турецких военнослужащих погибли в Ливии. Об этом сообщил советник спикера Палаты представителей Ливии 17 декабря.

Ссылаясь на заявление спикера Агилу Салеха, советник сообщил, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, представляющее собой конгломерат бандформирований, теряет свои позиции, о чем свидетельствует обращение главаря ПНС Файеза Сарраджа за помощью к Турции, когда начал терять контроль над ситуацией.

Салех осудил Анкару за то, что она предоставляет Ливии военное оружие и бойцов, и отметил, что Катар также вмешивается в дела страны.

Оккупировавшие Триполи террористы ПНС являются выходцами из террористических группировок, таких как  «Исламское государство» и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ) и контролируются западными странами.

Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию, чтобы освободить Триполи и всю страну от боевиков. Ранее член Палаты представителей Ливии Абу Бакр Байра предрек скорое освобождение Триполи от террористов ПНС.

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#турция #ливия

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