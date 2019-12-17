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Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

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23:32   17 Декабря 2019
Россия

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин высказался в поддержку отмены НДФЛ для малоимущих семей. Об этом сообщает ТАСС.

Орешкин убежден, что отмена налога для малоимущих семей весьма положительно сказалась бы на развитии российской экономики. Вопрос главе министерства задала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я считаю, что такая мера будет очень позитивна для экономики», — поделился он, отвечая, своим взглядом на данное предложение.

Отменить НДФЛ для малоимущих семей и установить минимальный уровень дохода предложил лидер ВТБ Андрей Костин в своем выступлении на Московском финансовом форуме в сентябре текущего года. Банкир убежден, что такие изменения в будущем поспособствуют росту внутреннего спроса. Затем Костин заявлял, что его инициативу поддерживает все более количество членов правительства и представителей администрации президента.

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Автор: Галина Кандинская
#налоги #малоимущие

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