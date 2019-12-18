Зеленский считает киевский митинг у здания Верховной рады нецивилизованным поступком

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя митинг, который прошел прошлой ночь в Киеве у здания Верховной рады, поступком, недостойным цивилизованной страны. Об этом украинский лидер написал в Facebook.

Ряд протестных акций прошли у здания Верховной рады во вторник, 17 декабря. По большей части протестующие высказывали недовольство законопроектом, который отменяет мораторий на продажу украинских земель.

Зеленский заявил, что украинская власть прислушивается к народным недовольствам и уважает мнение украинцев. Однако, по его словам, произошедшее прошлой ночью в Киеве нельзя назвать поступком, достойным цивилизованного государства.

«Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские. Это не путь цивилизованной страны», — написал он.

Кроме того, президент Украины отметил, что для благополучной жизни гражданам страны нужно научиться жить вместе и проявлять уважение друг к другу.

«И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление "старых" элит», — завершил свое послание Зеленский.

Верховная рада 13 ноября в первом чтении приняла законопроект, в котором предлагается с 1 октября 2020 года отменить мораторий на продажу украинских сельскохозяйственных земель. Документ позволит украинским физическим и юридическим лицам, территориальным общинам и государству покупать земли. Также собственниками смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если земли достанутся им по наследству, а в течение года они обязаны будут их продать. При этом законопроект вводит временный запрет (до 1 января 2024 года) на покупку земель компаниями с иностранным собственником.