Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
0:01   18 Декабря 2019
Политика

Зеленский считает киевский митинг у здания Верховной рады нецивилизованным поступком

Зеленский считает киевский митинг у здания Верховной рады нецивилизованным поступком

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя митинг, который прошел прошлой ночь в Киеве у здания Верховной рады, поступком, недостойным цивилизованной страны. Об этом украинский лидер написал в Facebook.

Ряд протестных акций прошли у здания Верховной рады во вторник, 17 декабря. По большей части протестующие высказывали недовольство законопроектом, который отменяет мораторий на продажу украинских земель.

Зеленский заявил, что украинская власть прислушивается к народным недовольствам и уважает мнение украинцев. Однако, по его словам, произошедшее прошлой ночью в Киеве нельзя назвать поступком, достойным цивилизованного государства.

«Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские. Это не путь цивилизованной страны», — написал он.

Кроме того, президент Украины отметил, что для благополучной жизни гражданам страны нужно научиться жить вместе и проявлять уважение друг к другу. 

«И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление "старых" элит», — завершил свое послание Зеленский.

Верховная рада 13 ноября в первом чтении приняла законопроект, в котором предлагается с 1 октября 2020 года отменить мораторий на продажу украинских сельскохозяйственных земель. Документ позволит украинским физическим и юридическим лицам, территориальным общинам и государству покупать земли. Также собственниками смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если земли достанутся им по наследству, а в течение года они обязаны будут их продать. При этом законопроект вводит временный запрет (до 1 января 2024 года) на покупку земель компаниями с иностранным собственником.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#украина #протесты #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...