Директор «Новой газеты» признался, что не способен остановить поток фейков Короткова

Издание «Новая газета», необоснованно обвинившая Медиогруппу «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) в подготовке провокаций против юриста ФБК Любови Соболь во время летней предвыборной компании в Мосгордуму, была выкуплена беглым олигархом Михаилом Ходорковским.

Именно по заказу нового владельца «независимое» издание и осуществило информационную атаку, так как было приобретено для ведения медиавойны и достижения таким образом своих политических целей.

Автором заказного материала стал сотрудник НГ Денис Коротков, который ранее уже не раз себя скомпрометировал. Основой его «расследования» стала информация, полученная от политтехнолога Игоря Мангушева, который якобы помогал Медиагруппе «Патриот» осуществлять провокации против «независимых кандидатов» в МГД и Любови Соболь лично. Сам Мангушев, однако, свою причастность к чему-либо подобному отрицает.

Журналисты ФАН связались с Мангушевым и получили информацию из первых рук. По словам политтехнолога, которые ФАН приводит в первой и второй части своего расследования, Коротков намеренно обманул читателей, переиначив все факты, а за созданием провокаций, в которых журналист обвинил Медиагруппу «Патриот» стоит сама «Новая газета». Свои слова Мангушев подтвердил отчетными документами и аудиозаписью своего разговора с директором издания Алексеем Полухиным, который состоялся после того, как Коротков опубликовал свое «расследование». При этом, предоставленная политтехнологом информация, вскрыла тот факт, что безосновательные обвинения «Новой Газеты» в сторону Медиагруппы «Патриот» были сделаны по заказу беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Мангушев, которого шокировала атака в его адрес со стороны Короткова, позвонил Полухину, чтобы выяснить причины явной «заказухи», в которую его втянул Коротковю. Однако директор НГ заявил, что за деятельностью Короткова следит главред Дмитрий Муратов и его зам – Сергей Соколов, которого все называют Михалыч, сам же он, по словам Полухина – материалы Короткова не согласовывает.

Отвечая на возмущенные вопросы Мангушева – кому пришла в голову идея воевать с ним, и контролирует ли редакция Короткова, Полухин отвечает, что это была идея «конкретно Короткова», редактором которого является Михалыч, а главным редактором – Муратов. Далее Полухин в беседе с Мангушевым признает, что у него нет решения данной проблемы, так как он уже не только не первый, но и не второй человек в издании, а после того как в НГ пришел Муратов, там якобы начался «новый этап войны с Пригожиным» — петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ связывают с деятельностью Медиагруппы «Патриот».

«Слушай, то, что «Новая газета» находится в состоянии войны с Пригожиным и наоборот – не к тебе (Мангушеву, – Прим. ФАН) вопросы», — заявил ПОлухин, добавив, что все это объясняется «наличием всем известного заказчика».

Разбираясь в том, кто же это «всем известный заказчик», ФАН отмечает, что Муратов и Соколов узурпировали в «Новой газете» власть и это признает даже директор издания – Полухин. То есть лишь два человека контролируют деятельность журналиста Короткова, и для них он выполняет роль связного с настоящим заказчиком материала – Михаилом Ходорковским, который, как известно, оставаясь за границей, не жалеет денег на поддержку и оплату услуг российских оппозиционных СМИ.

Коротков на протяжении длительного времени находится с олигархом в близких отношениях, ездит на его мероприятия и привозит деньги для «Новой газеты». Являясь связующим звеном, журналист позволяет крупным политическим игрокам действовать, не привлекая к себе лишнего внимания.

Свое мастерство в качестве связного Ходорковского Коротков отточил в Сирии, где он по заказу олигарха активно сотрудничал с террористами и получал от них нужную информацию.

Именно Ходорковский стоит за журналистской деятельностью Короткова и является главным заказчиком «Новой газеты». Муратов и Соколов фактически продали «независимое издание» олигарху, который из-за рубежа пытается подорвать государственный строй в РФ.