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 Сотрудник «Открытой России» отказался идти за решетку по приказу Ходорковского

Сотрудник «Открытой России» отказался идти за решетку по приказу Ходорковского
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23:48   16 Декабря 2019
Россия

Сотрудник «Открытой России» отказался идти за решетку по приказу Ходорковского

Сотрудник «Открытой России» отказался идти за решетку по приказу Ходорковского

Активисты нежелательной в России организации «Открытая Россия» беглого олигарха Михаила Ходорковского, в отношении которых ранее были возбуждены уголовные дела по статье 284.1 Уголовного кодекса РФ, оказались не готовы самостоятельно нести ответственность и начали сотрудничать со следствием.

В частности, как сообщает в понедельник вечером Федеральное агентство новостей, уголовные дела в отношении членов «Открытой России» по статье «Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной) были возбуждены в по одному в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Тюмени, и два в Краснодаре.

Одним из фигурантов возбужденных дел стал 23-летний Александр Савельев, который, как выяснилось, не готов до конца следовать примеру своего «духовного лидера» - Михаила Ходорковского, который ранее рассказал на своем YouTube-канале о том, как десять лет назад отказался признать вину в обмен на помилование и в итоге отсидел в тюрьме «долгих четыре года», заплатив эту цену за свои принципы.

Савельев, оказался не таким идейным и на сделку со следствием пошел, чтобы избежать уголовной ответственности.

Как сообщает ФАН, ссылаясь на собственные источники, Александр Савельев вступил в «Открытую Россию» в 2017 году после того, как его расследование было замечено Ходорковским и Навальным – основателем «ФБК» (организации, признанной в России иноагентом). Затем молодой человек подрабатывал корреспондентом «Радио Свобода» (организации, признанной иноагентом) и «Белсат», а в нынешнем 2019 году создал корреспондентский пункт Ходорковского в Краснодаре «Юг. МБХ-медиа», не афишируя, правда, своего участия в его работе.

Как отмечается, за все это время Савельев друзьями не обзавелся, а наоборот – нажил врагов, так как проявил себя, как «агрессивный» молодой человек, «озлобленный интриган», «неуч и невежда». Таким поведением он отличался и в школе, и в вузе – об этом изданию поведал источник, близкий к семье Савельева.

Сотрудник «Открытой России» отказался идти за решетку по приказу Ходорковского

Помимо того, что молодой человек не интересовался учебой, о чем свидетельствуют его школьный аттестат, результаты ЕГЭ и приказ об отчислении из «Адыгейского госуниверситета», он свел знакомство с Андреем Рудомахой – главой общественной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» (ЭВСК), что сыграло свою деструктивную роль в его судьбе. Вместе с Рудомахой Савельев принимал участие в митингах и «экологических инспекциях», проникая на закрытые объекты государственных и частных структур, а также во владения высокопоставленных чиновников.

Сотрудник «Открытой России» отказался идти за решетку по приказу Ходорковского

Сотрудник «Открытой России» отказался идти за решетку по приказу Ходорковского

Надо отметить, что ЭВСК с 2016 по 2018 год входила в список иноагентов, так как сотрудничает с иностранными организациями и получала финансирование от фонда National Endowment for Democracy» (NED), который получает средства напрямую из Конгресса США.

Также Савельев имел тесные контакты с главой детского отделения международной организации «ЮНЕСКО» в Краснодаре Юрием Устиновым – бардом-педофилом, имевшим несколько судимостей. Устинов, создавший в Краснодарском крае секту «Тропа – солнечная сторона», в 2016 году получил очередной срок за секс с несовершеннолетними, отправившись за решетку на шесть лет.

Возбужденное в отношении Савельева дело по статье 284.1 УК РФ может быть закрыто, так как молодой человек пошел на сделку со следствием, тем более, что в статье есть примечание, который он может воспользоваться.

Сотрудник «Открытой России» отказался идти за решетку по приказу Ходорковского

 Похоже сторонники Ходороквского, постепенно осознают, что, попав в неприятности, следуя за своим лидером, они не дождутся от беглого олигарха никакой юридической помощи и нужно выкручиваться самим, а значит пришло время забыть об идеях либерализма.

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Автор: Александр Люблинский
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