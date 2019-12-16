Белоруссия намерена повысить тариф на транзит нефти через гомельский нефтепровод «Дружба»

Белорусское предприятии ОАО «Гомельтранснефть Дружба» планирует увеличить тариф на услуги по транспорту российской нефти через Белоруссию на 16,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы РФ.

«В случае отсутствия договоренности о размере тарифов между организациями трубопроводного транспорта России и Республики Беларусь указанный вопрос должен решаться органами в области тарифного регулирования России (ФАС) и Республики Беларусь (МАРТ) в сроки не позднее 15 января 2020 года», - сообщили в ведомстве.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ обратили внимание, что если стороны не смогут договориться о размере тарифа, тогда этот вопрос возьмут на себя ФАС РФ и белорусский МАРТ.

11 декабря замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что Минск предлагает «Транснефти» пересмотреть тарифы на перекачку нефти в следующем году. Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин отметил, что предприятие не согласно с предложением Минска, так как размеры тарифа белорусской стороны слишком высокие и не подтверждены расчетами.

Напомним, в конце апреля в нефтепровод, по которому идет транзит российской нефти через Белоруссию в страны Европы, попало загрязненное хлоридами сырье, поэтому транзит нефти был временно остановлен. По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло через частный «Самаратранснефть-терминал», который принимает сырье нескольких малых производителей

По признаю белорусской стороны, из-за инцидента предприятие понесло большие убытки. В мае поставки по «Дружбе» возобновились.