Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Директор «Новой газеты» признался, что не способен остановить поток фейков Короткова

Директор «Новой газеты» признался, что не способен остановить поток фейков Короткова

 Сотрудник «Открытой России» отказался идти за решетку по приказу Ходорковского

Сотрудник «Открытой России» отказался идти за решетку по приказу Ходорковского
Президент Туркменистана записал клип на песню «Каракум»

Президент Туркменистана записал клип на песню «Каракум»

В ДНР заявили, что новый законопроект Зеленского противоречит «Минску-2»

В ДНР заявили, что новый законопроект Зеленского противоречит «Минску-2»
Турецкие судмедэксперты сообщили, от чего умер основатель «Белых касок»

Турецкие судмедэксперты сообщили, от чего умер основатель «Белых касок»

 Вице-премьер Борисов приехал в Сирию на переговоры о Тартусе и поставках сельхозпродукции

Вице-премьер Борисов приехал в Сирию на переговоры о Тартусе и поставках сельхозпродукции
Директор «Новой газеты» признался, что не способен остановить поток фейков Короткова

Директор «Новой газеты» признался, что не способен остановить поток фейков Короткова

 Сотрудник «Открытой России» отказался идти за решетку по приказу Ходорковского

Сотрудник «Открытой России» отказался идти за решетку по приказу Ходорковского
Президент Туркменистана записал клип на песню «Каракум»

Президент Туркменистана записал клип на песню «Каракум»

В ДНР заявили, что новый законопроект Зеленского противоречит «Минску-2»

В ДНР заявили, что новый законопроект Зеленского противоречит «Минску-2»
Турецкие судмедэксперты сообщили, от чего умер основатель «Белых касок»

Турецкие судмедэксперты сообщили, от чего умер основатель «Белых касок»

 Вице-премьер Борисов приехал в Сирию на переговоры о Тартусе и поставках сельхозпродукции

Вице-премьер Борисов приехал в Сирию на переговоры о Тартусе и поставках сельхозпродукции
22:44   16 Декабря 2019
Россия

Белоруссия намерена повысить тариф на транзит нефти через гомельский нефтепровод «Дружба»

Белоруссия намерена повысить тариф на транзит нефти через гомельский нефтепровод «Дружба»

Белорусское предприятии ОАО «Гомельтранснефть Дружба» планирует увеличить тариф на услуги по транспорту российской нефти через Белоруссию на 16,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы РФ.

«В случае отсутствия договоренности о размере тарифов между организациями трубопроводного транспорта России и Республики Беларусь указанный вопрос должен решаться органами в области тарифного регулирования России (ФАС) и Республики Беларусь (МАРТ) в сроки не позднее 15 января 2020 года», - сообщили в ведомстве.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ обратили внимание, что если стороны не смогут договориться о размере тарифа, тогда этот вопрос возьмут на себя ФАС РФ и белорусский МАРТ.

11 декабря замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что Минск предлагает «Транснефти» пересмотреть тарифы на перекачку нефти в следующем году. Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин отметил, что предприятие не согласно с предложением Минска, так как размеры тарифа белорусской стороны слишком высокие и не подтверждены расчетами.

Напомним, в конце апреля в нефтепровод, по которому идет транзит российской нефти через Белоруссию в страны Европы, попало загрязненное хлоридами сырье, поэтому транзит нефти был временно остановлен. По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло через частный «Самаратранснефть-терминал», который принимает сырье нескольких малых производителей

 По признаю белорусской стороны, из-за инцидента предприятие понесло большие убытки. В мае поставки по «Дружбе» возобновились.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #нефть #белоруссия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...