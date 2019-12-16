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22:21   16 Декабря 2019
Россия

Фигурист Авербух рассказал, что для него значит быть настоящим патриотом

Фигурист Авербух рассказал, что для него значит быть настоящим патриотом

Звезда фигурного катания, призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити и продюсер самых зрелищных Ледовых шоу в России Илья Авербух считает, что быть настоящим патриотом – это прославлять Россию делом, а не словами.

«У нас, как мне кажется, сейчас очень много появилось так называемых псевдопатриотов, которые просто кричат на всех углах, а на самом деле сами мало что делают. Для меня патриотизм – делать дело. Не словами, а делами прославлять нашу страну. Сейчас я готовлю большие гастроли в Вероне, спектакль «Ромео и Джульетта». Для меня в этом и есть большой патриотизм, показывать нашу страну открытой, гостеприимной, современной. И, конечно, поддерживать своих в сложную минуту», — уверен Авербух.

В 2002 году Авербух и фигуристка Ирина Лобачева завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в американском Солт-Лейк-Сити. Позже они победили на чемпионате Европы и заняли призовые места на чемпионате мира.

В 2004 году Авербух ушел из профессионального спорта, чтобы организовать масштабное шоу «Ледовая симфония», в котором приняли участие  звезды фигурного катания со всего мира. После успешной «Ледовой симфонии» фигурист он создал еще несколько успешных шоу на льду.

Авербух признался, что он всегда был и остается патриотом. Для него важно организовывать такие шоу чтобы показать всему миру, какая Россия современная и гостеприимная.  

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Автор: Алина Бранцевич
#спорт #фигурное катание #патриот #авербух

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