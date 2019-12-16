Причиной гибели одного из основателей организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье стало падение с высоты.

Об этом в понедельник сообщает британская телерадиокорпорация «Би-би-си», приводя результаты проведенной судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщается, тело Ле Мезюрье обнаружили в Стамбуле, в районе Бейоглу, под окнами его квартиры. Судмедэксперты не обнаружили на теле мужчины следов чужой ДНК. При этом в результатах экспертизы не указывается, что речь идет о намеренном самоубийстве.

Как уточняет телеканал NTV, Ле Мезюрье периодически принимал снотворное и антидепрессанты, а его вдова сообщила, что незадолго перед кончиной ее мужу приходили мысли о самоубийстве.

«Белые каски» - это неправительственная организация, которая не раз попадалась на фальсификации фото- и видеодоказательств якобы имевших место химических атак против мирных жителей Сирии. О провокациях с, химоружием, которые готовили «Белые каски» не раз сообщали и сирийские, и российские военные. В настоящее время Дамаск планирует в ООН добиться запрета организации «Белые каски», предъявив всемирной организации доказательства их преступной и провокационной деятельности.