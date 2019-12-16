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22:06   16 Декабря 2019
Весь мир

Турецкие судмедэксперты сообщили, от чего умер основатель «Белых касок»

Турецкие судмедэксперты сообщили, от чего умер основатель «Белых касок»

Причиной гибели одного из основателей организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье стало падение с высоты.

Об этом в понедельник сообщает британская телерадиокорпорация «Би-би-си», приводя результаты проведенной судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщается, тело Ле Мезюрье обнаружили в Стамбуле, в районе Бейоглу, под окнами его квартиры. Судмедэксперты не обнаружили на теле мужчины следов чужой ДНК. При этом в результатах экспертизы не указывается, что речь идет о намеренном самоубийстве.

Как уточняет телеканал NTV, Ле Мезюрье периодически принимал снотворное и антидепрессанты, а его вдова сообщила, что незадолго перед кончиной ее мужу приходили мысли о самоубийстве.

«Белые каски» - это неправительственная организация, которая не раз попадалась на фальсификации фото- и видеодоказательств якобы имевших место химических атак против мирных жителей Сирии. О провокациях с, химоружием, которые готовили «Белые каски» не раз сообщали и сирийские, и российские военные. В настоящее время Дамаск планирует в ООН добиться запрета организации «Белые каски», предъявив всемирной организации доказательства их преступной и провокационной деятельности.

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Автор: Александр Люблинский
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