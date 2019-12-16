Французские власти оштрафовали агентство Bloomberg на пять миллионов евро

Информационное агентство Bloomberg было оштрафовано французским надзорнымим органом, занимающимся финансовыми рынками, на пять миллионов евро за распространение заведомо ложной информации.

Как сообщает в понедельник агентство France Presse, речь идет о публикации 22 ноября 2016 года, в которой говорилось об «очень серьезных» нарушениях в работе строительной корпорации Vinci, что привело к падению стоимости акций компании.

Агентство Bloomberg, как отмечается, распространило содержание фальшивого пресс-релиза, в котором говорилось, что строительная корпорация пересматривает свои счета в связи с «очень серьезными» нарушениями.