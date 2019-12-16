Вице-премьер Борисов приехал в Сирию на переговоры о Тартусе и поставках сельхозпродукции
Вице-премьер России Юрий Борисов прибыл в САР с двухдневным рабочим визитом на встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Они обсудят несколько вопросов, включая работу порта Тартус и поставки сельхозпродукции.
«Визит проводится в преддверии заседания двусторонней межправкомиссии. Будут обсуждаться вопросы торгово-экономического характера. Среди них: функционирование арендованного Россией порта Тартус, варианты таможенных преференций для поставки в Россию сирийской сельскохозяйственной продукции — цитрусовых, оливок, оливкового масла», — сообщили в аппарате вице-премьера.
Кроме президента САР, Борисов встретится с министром в канцелярии президента Мансуром Аззамом и зампредом совета министров, главой МИД, сопредседателем двусторонней межправкомиссии Валидом Муаллемом.
В 2017 году Россия и Сирия подписали соглашение, согласно которому в Тартусе на 49 лет разместят российский пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ.
В 2018 году На заседании межправкомиссии в Дамаске стороны подписали коммерческое соглашение о разведке и добыче углеводородов в Сирии.
В ноябре 2019 года бизнес-делегация из Сирии приехала в Крым с целью установления контактов.