Вице-премьер Борисов приехал в Сирию на переговоры о Тартусе и поставках сельхозпродукции

Вице-премьер России Юрий Борисов прибыл в САР с двухдневным рабочим визитом на встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Они обсудят несколько вопросов, включая работу порта Тартус и поставки сельхозпродукции.

«Визит проводится в преддверии заседания двусторонней межправкомиссии. Будут обсуждаться вопросы торгово-экономического характера. Среди них: функционирование арендованного Россией порта Тартус, варианты таможенных преференций для поставки в Россию сирийской сельскохозяйственной продукции — цитрусовых, оливок, оливкового масла», — сообщили в аппарате вице-премьера.

Кроме президента САР, Борисов встретится с министром в канцелярии президента Мансуром Аззамом и зампредом совета министров, главой МИД, сопредседателем двусторонней межправкомиссии Валидом Муаллемом.

В 2017 году Россия и Сирия подписали соглашение, согласно которому в Тартусе на 49 лет разместят российский пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ.

В 2018 году На заседании межправкомиссии в Дамаске стороны подписали коммерческое соглашение о разведке и добыче углеводородов в Сирии.

В ноябре 2019 года бизнес-делегация из Сирии приехала в Крым с целью установления контактов.