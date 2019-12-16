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21:32   16 Декабря 2019
Россия

Генконсул Италии пообещал москвичам шенгенскую визу на пять лет

Генконсул Италии пообещал москвичам шенгенскую визу на пять лет

В 2020 году по новым правилам россияне смогут получить шенгенскую визу на пять лет. Об этом рассказал Генконсул Италии Франческо Форте.

«Новые правила ничего существенно не поменяют. Они направлены на улучшение организации внутреннего процесса. Будут отрегулированы периоды длительности визы — на один год, два года и пять лет. Больше не будет виз на три года или четыре. Думаю, что москвичи, которые часто путешествуют по Европе, смогут рассчитывать сразу на пятилетнюю визу», — сказал он.

В прошлом году Генконсульство Италии выдало россиянам больше 470 тысяч виз, около 680 тысяч россиян посетили Италию в 2018 году.

Совет ЕС  6 июня принял поправки к визовому кодексу. Согласно новым поправкам, срок подачи заявок на визу составил от шести месяцев и не позднее чем за 15 дней до поездки. Заполнить и подписать форму заявки можно в электронном виде.

С июня этого года многократную визу на год можно получить, если путешественник двумя годами ранее получил и «откатал» три визы.

Двухлетнюю визу можно будет получить при условии, что путешественник в течение предыдущих двух лет получил и использовал однолетнюю визу.

Чтобы получить пятилетнюю визу, нужно за три года до этого получить и использовать двухлетнюю визу.

Отмечается, что страны ЕС будут применять согласованный подход к выдаче многократных виз для постоянных путешественников с положительной историей поездок.

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Автор: Алина Бранцевич
#италия #шенген #виза

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