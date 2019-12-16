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21:10   16 Декабря 2019
Новороссия

В ДНР заявили, что новый законопроект Зеленского противоречит «Минску-2»

В ДНР заявили, что новый законопроект Зеленского противоречит «Минску-2»

 

Проект поправок в Конституцию Украины, который глава Украины Владимир Зеленский передал на рассмотрение парламента полностью расходится с Минскими соглашениями.

Об этом завила полпред самопровоглашенной Донецкой Народной Республики на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

«Поданный украинским президентом в Верховную раду проект поправок в конституцию категорически противоречит комплексу мер и всей сути мирных переговоров», — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

Никонорова обратила внимание, что документ не согласовывали с Донбассом, несмотря на то, что по итогам «нормандского саммита» украинская сторона обязалась согласовать с регионом его особый статус. Слово «район», закрепленное в Минских соглашениях, и вовсе отсутствует в документе.

«Это означает не что иное, как закрепление в конституции возможности в любой момент лишить регион особого статуса, даже если бы он и был предусмотрен в данном проекте, — объяснила министр.

Ранее Зеленский внес в Верховную раду законопроект о децентрализации власти, согласно которому предлагается внести изменения в административно-территориальное устройство страны. В тексте ни слова не сказано об особом статусе Донбасса.

Никонова подчеркнула, что власти Украины пытаются внести изменения в законодательство якобы в поддержку Минских соглашений, хотя на самом деле стремятся достичь абсолютно обратного – сохранить власть над Донбассом.

В 2014 году в Донбассе был принят закон об особом статусе. Он предполагает временное введение особого порядка местного самоуправления в Донбассе и прописывает порядок проведения выборов.

 Ранее Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.

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Автор: Алина Бранцевич
#донбасс #украина #минск-2 #никонорова #зеленский

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