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Президент Туркменистана записал клип на песню «Каракум»

Президент Туркменистана записал клип на песню «Каракум»

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21:29   16 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Президент Туркменистана записал клип на песню «Каракум»

Президент Туркменистана записал клип на песню «Каракум»

Президент Туркменистана Гурбангул Бердымухамедов со своим внуком Керимом записали новую аранжировку к песне Игоря Саруханова «Каракум». Получившиеся творение продемонстрировали в новостях местного телеканала Atlyn Asyr.

Президент Туркменистана не впервые исполняет пенсю «Каракум», ранее он пел ее со сцены в 2018 году, поздравляя женщин с 8 марта. По оценкам местным СМИ, новая аранжировка может стать подарком туркменистанцам на Новый год.

Оригинальную песню «Каракум» исполнял заслуженный артист России Игорь Саруханов, который родился и вырос в Туркменистане.

Президент Туркменистана не впервые снимает клипы на исполненные песни вместе с внуком. Ранее они дуэтом читали рэп про коня.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#туркменистан #бердымухамедов

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