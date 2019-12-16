«Яблоко» попробует созреть к выбором в Госдуму при «зеленом» председателе

«Яблоко» вновь сменило председателя. К парламентским выборам 2021 года партию будет готовить петербургский эколог Николай Рыбаков. Свои голоса за него отдали 69 из 132 делегатов XXI отчетно-выборного съезда. Условные второе и третье место достались лидеру псковского отделения партии Льву Шлосбергу (40) и теперь уже бывшему федеральному председателю Эмилии Слабуновой (19) соответственно.

Последняя прокомментировала итоги внутрипартийных выборов «Политике Сегодня» лаконично:

«Они таковы, какие есть».

Привычная партия

Слабунова сожалеет, что ее программа, ориентированная на «выход партии из зоны комфорта», не нашла поддержки среди соратников. Программу Рыбакова она охарактеризовала как «привычный формат работы, более спокойный, без конкурентной жесткости».

«Более спокойный привычный формат» Рыбакову в 2018-м году на мэрских выборах в Москве, где он работал технологом, ничего не принес – кандидатов от партии оказалось сразу два, но ни один не попал в избирательный бюллетень. Яков Якубович выбыл из предвыборной гонки, а Сергей Митрохин не прошел муниципальный фильтр.

Зато в 2019-ом Рыбаков в качестве главы московского избирательного штаба на выборах в Мосгордуму праздновал победу – сразу четыре мандата в столичном парламенте. Фракцию образовали педагог Евгений Бунимович, эксперт «центра антикоррупционной политики» партии Максим Круглов, упомянутый уже Митрохин и рядовая яблочница с образованием архитектора Дарья Беседина.

Слабунова видит задачу для партии под руководством Рыбакова на выборах в Госдуму в 2021-м – фракция в парламенте. Но не особо верит в ее достижимость, списывая все на внешние условия.

«Пока у нас о честных выборах говорить... Говорить-то можно, но мечтать не приходится», - объяснила она традиционно партийный пессимизм.

Рука Явлинского

Доводом об админресурсе, но только внутрипартийном, свой проигрыш Рыбакову на выборах оправдал и Лев Шлосберг. Слабунова отрицает, что между номером один и два в «Яблоке» существуют непримиримые разногласия.

«Нет конфликта со Шлосбергом», - заверила «Политику Сегодня» она.

В том, что нет никакого конфликта уверен и депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин. Однако лидер псковского отделения — фигура, которая может в большей степени «принести в партию раскалывающие элементы», нежели Рыбаков. Успех Рыбакова на внутрипартийном депутат Мосгордумы связал с покровительством основателя партии Григория Явлинского.

«Более яркий и раскрученный кандидат - это Лев Шлосберг безусловно, однако здесь, видимо, при голосовании за его кандидатуру сыграл определенный консерватизм. С другой стороны, определенная осторожность и, видимо, тоже система личных взаимоотношений. Видимо с большинством руководства, с региональными отделениями она у него оказалась не столь обширной и разветвленной, как у Николя Рыбакова», — сказал Митрохин.

Курс на стабильность

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников полагает, что яблочная элита предпочла пламенному трибуну бюрократа с хорошими внутрипартийными позициями и умением руководить. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то шансы «Яблока» без узнаваемого лидера политолог оценивает как скромные.

«Рыбаков не является медийной фигурой, популярной в СМИ. Есть Рыбаков, нет его — серьезным образом это ничего не меняет. Он не является лицом партии, человеком, за которым готовы пойти в разных регионах. Он управляет внутренними бюрократическими машинами, может поменять региональное руководство, своих людей поставить в региональных политсовет. Но население его не знало, не знает и вряд ли в ближайшие три года узнает», — поделился мнением Солонников.

Сам основатель партии, комментируя избрание Рыбакова на встрече с журналистами, не взялся ответить, доволен он или нет.

«Для партии это нормально», — сказал Явлинский.

И добавил, что для развития «нужно работать». Впрочем, пока, по признанию 67-летнего политика, яблочники не знают, что конкретно нужно сделать.