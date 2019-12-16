Террористы RADA выкрали сына Каддафи у союзных им бандитов

Террористы из бандформирования RADA напали на штаб-квартиру боевиков «Батальонов революционеров Триполи» в Завият ад-Дахмани и похитили оттуда политзаключенных в ночь с 14 на 15 декабря, сообщает Федеральное агентство новостей.

В числе похищенных были сын бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи, ливийский футболист Саади Каддафи и бывший начальник разведки Ливии Абдаллу Сануси.

Конфликты между террористическими группировками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, представляющего собой конгломерат бандформирований, происходят регулярно.

Как сообщают источники, после похищения заключенных перевели в неофициальную ливийскую тюрьму «Митига». Возможно, позже их перевезут в Мисурату.

Напомним, что боевики группировки RADA официально входят в «министерство внутренних дел» ПНС. Они же владеют частной тюрьмой «Митига», в которой незаконно удерживают российских социологов Самера Суэйфана и Максима Шугалея. Согласно докладам Совбеза ООН, террористы зачастую пытают своих узников, а иногда даже продают в рабство. Более того, бандиты RADA связаны террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара ведет в Триполи контртеррористическую операцию «Аль-Карама». После бегства из Ливии главаря ПНС Файеза Сарраджа, член Палаты представителей Ливии Абу Бакр Байра предрек Триполи скорое освобождение от террористов ПНС, которые контролируют город в данный момент .