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19:35   16 Декабря 2019
Весь мир

Лукашевич увидел вмешательство США в дела Киргизии

Лукашевич увидел вмешательство США в дела Киргизии

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич поддержал МИД Киргизии, который обвинил ОБСЕ и Конгресс США во вмешательстве во внутренние дела страны и в давлении на судебную власть.

США, по мнению Лукашевича, используют как догму вмешательство в суверенитет разных государств. Однако тем самым они пренебрегают принципами, прописанными в Хельсинкском акте.

«То есть документами в ОБСЕ, которые фиксируют, что ситуация с правами человека является делом только одного государства. Это является предметом дискуссии для других государств сообщества ОБСЕ. Но это не дает права нарушать базовые принципы о вмешательстве в суверенность государства», — считает Лукашевич.

Как признался постпред, по каждому случаю вмешательства во внутренние дела стран ведутся «конфликтационные баталии».

«Киргизские коллеги очень правильно отреагировали. Мы тоже реагируем жестко на все случаи и факты нарушения базовых принципов невмешательства. Попытки обвинить нас оказались несостоятельными и недееспособными», — говорит Лукашевич.

Поэтому правозащитная система каждой страны – это лакмусовая бумажка. Она констатирует то, как реагирует западное сообщество на ситуацию в регионах.

Ранее киргизский МИД обвинил ОБСЕ и Конгресс США во вмешательстве во внутренние дела страны. Поводом для иностранных комментариев послужил многомиллионный иск семьи чиновников и олигархов Матраимовых, фигурирующих в расследовании о контрабанде, коррупции и отмывании денег, к киргизским журналистам.

В частности, Комитет палаты представителей США счел иски против ресурсов «Азаттыка», Kloop и 24.kg  давлением на журналистов, а потому призвали немедленно прекратить судебный процесс.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #сша #обсе #киргизия #лукашевич

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