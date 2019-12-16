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19:26   16 Декабря 2019
Россия

Бывший депутат Верховной Рады проклял «бандеровскую власть Украины»

Бывший депутат Верховной Рады проклял «бандеровскую власть Украины»

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко проклял 2014 год, в котором на Украине произошла смена власти, а крымчане проголосовали за воссоединение с РФ. Об этом он заявил на своем YouTube-канале в воскресенье, 15 декабря.

«Я проклинаю 2014 год! Я проклинаю бандеровскую власть Украины, как вчерашнюю, так и сегодняшнюю! Которая разрушает, уничтожает и не оставляет на своем пути ничего», — написал он в описании к видео.

Журавко пришел в восторг от вида Крымского моста с птичьего полета в ночном тумане. Он добавил, что никогда «такой красоты еще не видел». Экс-депутат отметил, что на полуостров могли бы ходить украинские поезда, а в Крым могла бы поступать вода из Днепра.

Бывший депутат Верховной Рады проклял «бандеровскую власть Украины»

«Сколько бы вместе мы смогли сделать хорошего, доброго, полезного для наших народов. Из Одессы напрямую идут грузы, через Крым в Сочи. <...> А херсонцы садятся на прямой скорый поезд «Ласточка», ехать на отдых в Крым. Вот это моя мечта!», — написал экс-депутат и призвал остановить «проклятую войну»

Крым присоединился к России в 2014 году после референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Западные страны и Украина отказались принять результаты голосования. Москва, в свою очередь, настаивала на том, что референдум соответствовал нормам международного права. Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что крымский вопрос закрыт навсегда.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #весь мир #крымский мост

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