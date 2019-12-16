Бывший депутат Верховной Рады проклял «бандеровскую власть Украины»

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко проклял 2014 год, в котором на Украине произошла смена власти, а крымчане проголосовали за воссоединение с РФ. Об этом он заявил на своем YouTube-канале в воскресенье, 15 декабря.

«Я проклинаю 2014 год! Я проклинаю бандеровскую власть Украины, как вчерашнюю, так и сегодняшнюю! Которая разрушает, уничтожает и не оставляет на своем пути ничего», — написал он в описании к видео.

Журавко пришел в восторг от вида Крымского моста с птичьего полета в ночном тумане. Он добавил, что никогда «такой красоты еще не видел». Экс-депутат отметил, что на полуостров могли бы ходить украинские поезда, а в Крым могла бы поступать вода из Днепра.

«Сколько бы вместе мы смогли сделать хорошего, доброго, полезного для наших народов. Из Одессы напрямую идут грузы, через Крым в Сочи. <...> А херсонцы садятся на прямой скорый поезд «Ласточка», ехать на отдых в Крым. Вот это моя мечта!», — написал экс-депутат и призвал остановить «проклятую войну»

Крым присоединился к России в 2014 году после референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Западные страны и Украина отказались принять результаты голосования. Москва, в свою очередь, настаивала на том, что референдум соответствовал нормам международного права. Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что крымский вопрос закрыт навсегда.