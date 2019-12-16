Транспорт, предприятия и угольный разрез загрязнили воздух в Челябинске

Промышленные предприятия, Коркинский угольный разрез и транспорт в выходные загрязнили воздух в Челябинске, поэтому жители города жаловались на смог. Об этом сообщил начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота минэкологии региона Виталий Безруков.

По информации ведомства, с 13 по 16 декабря в Челябинске действует режим неблагоприятных метеоусловий первой степени​​​. В выходные жители Челябинска и Копейска говорили о запахе гари в воздухе. Министр экологии области Сергей Лихачев посещал Коркинский угольный разрез и шламохранилище в поселке Старокамышинск. «Загрязнение в период штиля образовалось ввиду влияния выбросов от предприятий, очагов пожара на угольном разрезе и автотранспорта», — объяснил Виталий Безруков.