Транспорт, предприятия и угольный разрез загрязнили воздух в Челябинске
Промышленные предприятия, Коркинский угольный разрез и транспорт в выходные загрязнили воздух в Челябинске, поэтому жители города жаловались на смог. Об этом сообщил начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота минэкологии региона Виталий Безруков.
По информации ведомства, с 13 по 16 декабря в Челябинске действует режим неблагоприятных метеоусловий первой степени. В выходные жители Челябинска и Копейска говорили о запахе гари в воздухе. Министр экологии области Сергей Лихачев посещал Коркинский угольный разрез и шламохранилище в поселке Старокамышинск.
«Загрязнение в период штиля образовалось ввиду влияния выбросов от предприятий, очагов пожара на угольном разрезе и автотранспорта», — объяснил Виталий Безруков.
Вот уже третий день Челябинск задыхается от едкого смога, и складывается впечатление, что никто с этим ничего не делает. Давайте вместе посмотрим на то, как наш город потихоньку превращается в Сайлент Хилл.https://t.co/Mr5xvxZjD4 pic.twitter.com/aOhJtUMB4z— 74.ru (@_74ru_) 16 декабря 2019 г.