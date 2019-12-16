Глава Крыма Алексей Аксенов считает, что Россия и Украина все еще могут наладить отношения, так как несмотря на напряженные отношения между странами, украинцы продолжают отдыхать в Крыму. Ежегодно полуостров, вернувшийся в Россию в 2014-м, посещает миллион граждан Украины.

«И это несмотря на массированную русофобскую пропаганду, на вопли об «оккупации» полуострова и мифы о вечной войне с Россией. Люди фактически выражают свое отношение к этой безумной пропаганде, к этой политике. Мне кажется, это дает надежду на восстановление российско-украинских отношений», — рассказал Аксенов в интервью словацкому журналу Extra Plus.

Европейцам Аксенов дал совет «не мешать этому процессу, а помогать». Впрочем, как заметил глава Крыма, Украина еще со времен государственного переворота в 2014 году находится под гнетущим управлением США.

«Политика ее руководства определяется далеко от берегов Днепра. Эта политика направлена не только против России, и вредит она не только самой Украине и братскому украинскому народу, но и Европе. Это антиевропейская по сути политика, которая определяется в Вашингтоне», — считает Аксенов.

Крымский полуостров вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, где 96 процентов жителей Крыма и более 95 процентов жителей Севастополя проголосовали за присоединение к России. Украинская сторона все еще считаем Крым своей территорией, однако президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».