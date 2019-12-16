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18:59   16 Декабря 2019
Россия

В РПЦ оценили оценили провокационные серьги Собчак с ликом Христа

В РПЦ оценили оценили провокационные серьги Собчак с ликом Христа

Такие люди, как журналистка Ксения Собчак, которая выложила в своем Instagram фотографию в серьгах с иконами, «плохо кончают». Об этом заявил глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий в понедельник, 16 декабря.

Священнослужитель в беседе с Telegram-каналом издания «Подъем» оценил новый образ Собчак как кощунственный. Он подчеркнул, что люди, занимающиеся кощунством, «плохо кончают». 

«Все люди, которые занимаются кощунством, плохо кончают. Поэтому я заранее жалею Ксению Анатольевну», — заявил он. 

«Воскресно-имперское», — подписала сели в Instagram телеведущая.

Подписчики социальной сети неоднозначно отреагировали на провокацию журналистки, которая надела сережки с ликом Иисуса Христа. Одни назвали Собчак богохульницей, другие, наоборот, похвалили новый облик телеведущей. Один из комментаторов сравнил Ксению Анатольевну с боярыней. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #рпц #собчак

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