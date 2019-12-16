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18:47   16 Декабря 2019
Россия

Подмосковье сделает скидку для жителей за сортировку мусора

Подмосковье сделает скидку для жителей за сортировку мусора

Областное правительство не планирует штрафовать жителей домов и садовых товариществ, которые не сортируют бытовые отходы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин. По его словам, Подмосковье сделает скидку для жителей за сортировку мусора.

«Штрафа у нас не будет точно, по крайней мере, в ближайшее время», — сказал Евгений Хромушин.

Сделают скидку тем, кто организует раздельный сбор отходов. Лучший инструмент работы — экономическое стимулирование, а не штраф, продолжил Хромушин. Тарифы не повысят, однако, если в контейнера выбрасывать неразделенный мусор, тогда региональный оператор выставит счет по высокому тарифу, а если раздельно — по более низкому.

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Автор: Анатолий Кубарев
#подмосковье #мусор #сад #скидки

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