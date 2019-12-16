МИД Украины заявил, что решительно осуждает любые контакты с Донбассом

Украина «решительно осуждает» любые контакты с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками, так как они не приносят пользы. Об этом заявила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.

«Решительно осуждаем попытки любых контактов с т.н. республиками с временно оккупированных территорий Украины. Такого рода контакты, пусть и замаскированные под «посредничество», никоим образом не способствуют достижению мира, а наоборот вредны», – сказано в сообщении на официальной сайте МИД Украины.

Зеленко отметила, что Германия поддерживает стремление Украины не контактировать с представителями Донбасса.

В 2014 году Верховная рада Украины приняла закон, который наделяет Донбасс особым статусом и порядком самоуправления «в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Однако закон до сих пор не введен в действие, так как для этого Киев требует вывести «незаконные формирования» с территорий.

9 декабря главы стран «нормандской четверки» на встрече приняли коммюнике, в котором подчеркивается, что Минские соглашения остаются неотъемлемой частью работы в «нормандском формате» на территории Донбасса. К следующей встрече, которую лидеры запланировали уже через четыре месяца, необходимо провести ряд мер по урегулированию конфликта в Донбассе.