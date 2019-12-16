Сотрудники РЖД будут отдыхать 31 декабря

Компания «РЖД» разрешила своим сотрудникам взять выходной 31 декабря, если будет обеспечен непрерывный производственный процесс и соблюдение безопасности движения поездов, сообщает РИА Новости.

«В преддверии праздника железнодорожники по желанию смогут взять до трех дней каникул в декабре за свой счет без оплаты труда», — говорится в сообщение корпоративного телевидения компании.

От коллектива компании просьбу выдвинул председатель Роспрофжел Николай Никифоров. Согласно информации за третий квартал 2019 года, численность ОАО «РЖД» составляет более 700 тысяч человек.

«При обращении сотрудников нужно рассмотреть возможность, технологическую в первую очередь возможность, отсутствия работника 31 декабря или в другие дни, когда он захочет, и не препятствовать такому желанию, но ни в коем случае ни заставлять, ни принуждать», — заявил начальник департамента по организации, оплате и мотивации труда Владимир Никитин.

В ноябре этого года депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому 31 декабря объявляется выходным днем, с сохранением общего количества нерабочих праздничных дней. Министр труда Максим Топилин объяснил, что сейчас этого сделать нельзя, поскольку правительство принимает подобные решения о новогодних праздниках в октябре.