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18:39   16 Декабря 2019
Весь мир

Глава МВД Эстонии извинился перед финским премьером за оскорбления

Глава МВД Эстонии извинился перед финским премьером за оскорбления

Глава эстонского МВД Март Хельме извинился перед премьер-министром Финляндии Санной Марин за оскорбления. Ранее он заявлял, что не будет этого делать. Об этом стало известно в понедельник, 16 декабря. 

Ранее Хельме, комментируя назначение 34-летней Санны Марин на пост финского главы правительства, назвал ее «продавщицей, которая поднялась до премьер-министра». Глава МВД Эстонии непристойно высказался и о других членах финского правительства, назвав их уличными активистами и неучами. 

«Я хочу сказать, что я прошу прощения у премьер-министра Финляндии, если эти неверно понятые слова разошлись и в Финляндии»,  — сказал в понедельник Хельме.

По словам главы МВД, СМИ неверно интерпретировали его высказывание. Он подчеркнул, что конкретное предложение о премьер-министре Финляндии, которое журналисты истолковали как унижающее ее, он истолковал как признание. Признание того, что с низкого социального уровня можно подняться на вершину политики.

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Автор: Софья Белоцерковская
#эстония #политика #общество #весь мир

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