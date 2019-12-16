Глава МВД Эстонии процитировал Ленина, оскорбляя нового премьера Финляндии

Напомню слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром. Такими словами министр внутренних дел Эстонии Март Хельме прокомментировал избрание нового премьер-министра Финляндии Санны Марин. По его словам, «продавщица поднялась до премьер-министра», а в правительство Финляндии вошли «уличные активисты и необразованные люди».

Американский политолог Эндрю Корыбко рассказал «360», что глава МВД Эстонии — социально-политический консерватор, который скептически относится к Европейскому союзу, поэтому для Марта Хельме вполне естественно идеологическое противостояние с новым финским премьером.

По его мнению, высказывание Хельме вполне уместно, потому что демократия — и особенно в западном смысле — это «свобода слова», поэтому министр вправе так высказываться. Возможно, подобные заявления политически не мудры с точки зрения внутренней политики Эстонии, но «это его выбор».