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18:30   16 Декабря 2019
Весь мир

Глава МВД Эстонии процитировал Ленина, оскорбляя нового премьера Финляндии

Глава МВД Эстонии процитировал Ленина, оскорбляя нового премьера Финляндии

Напомню слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром. Такими словами министр внутренних дел Эстонии Март Хельме прокомментировал избрание нового премьер-министра Финляндии Санны Марин. По его словам, «продавщица поднялась до премьер-министра», а в правительство Финляндии вошли «уличные активисты и необразованные люди».

Американский политолог Эндрю Корыбко рассказал «360», что глава МВД Эстонии — социально-политический консерватор, который скептически относится к Европейскому союзу, поэтому для Марта Хельме вполне естественно идеологическое противостояние с новым финским премьером.

Глава МВД Эстонии процитировал Ленина, оскорбляя нового премьера Финляндии

По его мнению, высказывание Хельме вполне уместно, потому что демократия — и особенно в западном смысле — это «свобода слова», поэтому министр вправе так высказываться. Возможно, подобные заявления политически не мудры с точки зрения внутренней политики Эстонии, но «это его выбор».

«Такие консерваторы, как глава МВД Эстонии, считают ЕС единым целым, похожим на СССР, поэтому цитирование Ленина было вполне приемлемым в этом контексте», — резюмировал Эндрю Корыбко.

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Автор: Анатолий Кубарев
#эстония #финляндия #общество #ленина

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