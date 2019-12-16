Родители из Омска, истязающие собственного ребенка, предстали перед судом

В настоящее время в Омске рассматривается уголовное дело, заведенное на 27-летнюю Алину Юмашеву и её сожителя, 35-летнего Сергея Казакова, сообщает NEWS.ru. Пара «воспитывала» восьмилетнего мальчика, заставляя его вставать коленями на гречку.

Восьмилетний Павлик так часто подвергался наказанию, что крупа в прямом смысле слова вросла ему в колени. После того, как мальчик сбежал от родителей к соседям и ему вызвали скорую, выяснилось, что Павлик не ел четверо суток и почти не мог передвигаться.

«У ребёнка был поставлен диагноз детской городской клинической больницей № 3 «белково-энергетическая недостаточность». Данный диагноз свидетельствует о том, что ребёнка продолжительное время не кормили, также кормили в полном несоответствии с нормами питания», — сообщил сотрудник регионального СК Егор Мироненко в интервью телеканалу «Антенна-7».

Гречку извлекали из кожных тканей с помощью хирургического вмешательства. По словам медиков, операция была серьезная и делалась под общим наркозом. После операции Павлик проходил длительное лечение на стационаре в течение 20 дней.

Судебное заседание по данному делу началось девятого декабря. Юмашева и Казаков стали фигурантами дела по нескольким статьям, в частности «Истязание, то есть причинение физических или психических страданий путём систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиям, совершённое в отношении несовершеннолетнего». Свои показания в зале суда дала медсестра, которая первая увидела травмы на ногах мальчика.

«Никогда не видела ничего подобного. У ребёнка уже были нагноения. А это значит, что крупа въелась несколько суток назад», — заявила медработница.

Еще одним свидетелем проходил отец одноклассницы, у которой Павлик часто просился переночевать, чтобы не идти домой. По словам мужчины, мальчик говорил, что «родителей нет дома», а ключей у него при себе нет.

Директор школы №27 города Омска Виолетта Алексеева заявила, что Павлик – очень жизнерадостный мальчик, а Алина Юмашева и Сергей Казаков всегда создавали впечатление заботливых и внимательных родителей.

«Даже после случившегося наш социальный педагог и психолог посещали семью и после этого говорили, что он (Казаков) производит впечатление заботливого положительного папы», — отметила директор школы.

Следующее заседание по делу Юмашевой и Казакова состоится 19 декабря.