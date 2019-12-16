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18:13   16 Декабря 2019
Россия

Балтийский флот РФ и ВМС Индии провели совместную тренировку

Балтийский флот РФ и ВМС Индии провели совместную тренировку

Балтийский флот ВМФ России и Военно-морских сил Индии в рамках морской фазы международных учений «Индра-2019» отработали совместные действия в акватории Индийского океана. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя Балтфлота Романа Мартова. 

«Корабли Балтийского флота и индийских ВМС на учении «Индра-2019» отработали практические действия в море», — цитирует РИА Новости Мартова. 

Отмечается, что в российско-индийский отряд кораблей, который был сформирован в рамках учений, вошли сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня», морской буксир «Виктор Конецкий», фрегат «Таркаш» и танкер «Адитья».

Известно, что в рамках учений специалисты провели тренировки по организации связи, тактическому маневрированию, а также прохождению узкостей. Кроме этого, прошла совместная тренировка по организации противовоздушной обороны. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #учения #политика #индия #общество #балтийский флот

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