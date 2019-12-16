Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал работников изданий, которые публикуют антироссийские заявления псевдожурналистами и призвал лишать их лицензии.

«Я считаю, что такими заведомо ложными и антироссийскими заявлениями эти, с позволения сказать, издания, оказывают поддержку террористическим организациям. И всех их нужно за это привлекать к ответственности. Их нужно лишать лицензии, их нужно запрещать и пинками выгонять с нашей территории. Это псевдожурналисты, которые продались Западу за три копейки и сейчас работают против своей страны и против правды. Они не достойны даже называться журналистами – они просто подонки», – считает парламентарий.

Чепа убежден, что вбросы антироссийских СМИ про незаконные действия россиян в Сирии даже не стоят внимания, потому что Россия получила официальное разрешение от правительства Сирии на нахождение в стране со своим военным контингентом, и все действия на сирийских территориях россияне проводят полностью легально.

Чепа призвал журналистов, которые наговаривают на россиян в Сирийской арабской республике, самим отправиться туда, чтобы увидеть своими глазами, как русские помогают в Сирии.

«Если «Новая газета», «Радио Свобода» или еще кто-то считает, что Россия наносит урон сирийскому народу, то этих журналистов надо отправить прямиком в САР. Пусть они посмотрят своими глазами, как наши солдаты помогают беженцам, помогают восстанавливать разрушенную войной страну и несут мир сирийскому народу», – посоветовал Чепа.

Федеральное агентство новостей выпустило цикл материалов, в котором подробно рассказывает об остановке в Сирии.

В первой части материалов о Сирии ФАН рассказывало о сотрудничестве журналиста Дениса Короткова с террористами ИГ, во второй части – о сотрудничестве США с боевиками ИГ. В третьей публикации журналисты ФАН рассказали, почему сирийские террористы боятся россиян.

16 декабря вышла четвертая публикация, в которой журналисты ФАН рассказали, как США организовали в России целую сеть СМИ, которые распространяют вбросы сирийских боевиков.