Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Директор «Новой газеты» признался, что не способен остановить поток фейков Короткова

Директор «Новой газеты» признался, что не способен остановить поток фейков Короткова

 Сотрудник «Открытой России» отказался идти за решетку по приказу Ходорковского

Сотрудник «Открытой России» отказался идти за решетку по приказу Ходорковского
Президент Туркменистана записал клип на песню «Каракум»

Президент Туркменистана записал клип на песню «Каракум»

В ДНР заявили, что новый законопроект Зеленского противоречит «Минску-2»

В ДНР заявили, что новый законопроект Зеленского противоречит «Минску-2»
Турецкие судмедэксперты сообщили, от чего умер основатель «Белых касок»

Турецкие судмедэксперты сообщили, от чего умер основатель «Белых касок»

 Вице-премьер Борисов приехал в Сирию на переговоры о Тартусе и поставках сельхозпродукции

Вице-премьер Борисов приехал в Сирию на переговоры о Тартусе и поставках сельхозпродукции
Директор «Новой газеты» признался, что не способен остановить поток фейков Короткова

Директор «Новой газеты» признался, что не способен остановить поток фейков Короткова

 Сотрудник «Открытой России» отказался идти за решетку по приказу Ходорковского

Сотрудник «Открытой России» отказался идти за решетку по приказу Ходорковского
Президент Туркменистана записал клип на песню «Каракум»

Президент Туркменистана записал клип на песню «Каракум»

В ДНР заявили, что новый законопроект Зеленского противоречит «Минску-2»

В ДНР заявили, что новый законопроект Зеленского противоречит «Минску-2»
Турецкие судмедэксперты сообщили, от чего умер основатель «Белых касок»

Турецкие судмедэксперты сообщили, от чего умер основатель «Белых касок»

 Вице-премьер Борисов приехал в Сирию на переговоры о Тартусе и поставках сельхозпродукции

Вице-премьер Борисов приехал в Сирию на переговоры о Тартусе и поставках сельхозпродукции
20:14   16 Декабря 2019
Россия

Мангушев полностью опроверг информацию из фейка Короткова о «Патриоте»

Мангушев полностью опроверг информацию из фейка Короткова о «Патриоте»

«Новая газета» опубликовала очередное расследование, автором которого выступил спецкор Денис Коротков. В тексте он пытается обвинить медиагруппу «Патриот» в организации провокаций против юриста ФБК Любови Соболь во время выборов.

Федеральному агентству новостей удалось побеседовать с одним из героев расследования Короткова, Игорем Мангушевыв. Политтехнолог рассказал изданию, что именно он был тем источником, который рассказал о заработках на заказных материалах «независимого издания». Теперь же Мангушев расказал ФАН о том, как совместно с «Новой Газетой» занимался «черным» пиаром, который был нацелен на дискредитацию эко-активистов в Подмосковье и политиков в Москве.

По словам Игоря, он на самом деле общался с Коротковым и разговаривал с ним о летних событиях и московской избирательной компании. Он также подчеркнул, что не понимает мотивов «Новой Газеты» и удивлен тем, что напали на него. Игорь считает это своей личной обидой, ведь он лично был знаком с Коротковым и директором ЗАО «Новая Газета» Алексеем Полухиным более восьми лет.

«Мы общались и какие-то совместные проекты делали. «Тема-бар» в Потаповском помнит наши посиделки. Это рядом с редакцией такое достаточно культовое место. И когда случилась совершенно неспровоцированная мною атака, я был в шоке. Потому что это было со стороны тех людей, с которыми меня связывали достаточно дружеские отношения», - рассказал он.

Мангушев объяснил, что знаком с Коротковым и Полухиным еще со времен протестов на Болотной в Москве. После этого они разошлись из-за разных взглядов на присоединение Крыма к России и самоопределение Донбасса. Мангушев поддержал эти события, коллеги из «Новой» — нет. Он рассказал, что они помогали друг другу с поиском работы, когда было необходимо выручали деньгами, ведь «деньги нужны всем». Совместно работая над заказами, иногда расходившимися с редакционной политикой «Новой», вместе.

«Когда, ему (Алексею Полухину. — Прим. ФАН) была нужна какая-то информация по его материалам, и, если это не составляло мне труда, я добывал эту информацию. Когда я вернулся с Донбасса, уже он подогнал мне очень хороший заказ, мало связанный с декларируемой повесткой и принципами «Новой газеты»

Игорь показал несколько переписок, которые подтверждают его слова.

ве

Экс-сотрудник «Новой» рассказал, что в газете уже давно стало нормой писать заказные материалы. Он и сам неоднократно публиковал проплаченные тексты в газете в качестве посредника.

«Понятно, что деньги всем нужны и сотрудники газеты берут левые заказы, зачастую не связанные с журналистикой, а связанные с полит технологией и периодически привлекали меня для создания «контента», в том числе и для привлечения внимания к газете. Вспомним, как мы отрабатывали тему свалок, которые были стержневой темой политической программы КПРФ и Максима Шевченко на выборах во Владимире и при этом как быстро слились по Сергиевом Посаду, когда выяснилось, что основные борцы со свалкой связанны с другими заказчиками Новой», рассказал он.

Но самое главное, что Мангушев поделился деталями того, как именно проходила его работа в сотрудничестве с «Новой» по прошедшим этим летом выборам в Мосгордуму. К примеру, издание поддерживало Анну Федермессер, она выдвигалась от 43-го избирательного округа. Тогда Мангушев был приглашен к участию в кампании на должность политтехнолога. Конкурировала с Федермессер именно Любовь Соболь.

«Как только начиналась история с выборами в Московскую городскую думу, я знал, что редакция «Новой» и, прежде всего, сам Муратов поддерживают Нюту Федермессер, которая шла по 43-му округу», — вспомнил Игорь.

Мангушев полностью опроверг информацию из фейка Короткова о «Патриоте»

Затем Полухин пригласил Монгушева участвовать в продвижении поддерживаемой им Федермессер. Он стал работать с проектами по поддержке кандидата и дискредитации его конкурентов его конкурентов. Основной задачей Игоря был сбор и анализ информации, которая поступала из штаба конкурентов.

«Естественно меня это заинтересовало. Выборы для пиарщика, это не только возможность заработать, но и интересная работа. И Нюта — я был совершенно согласен с редакцией, что это лучший выбор для Пресни. Потому что она шла в противовес персонажам каким-то совсем невнятным, вроде Любы Соболь, которую никто и никогда не знал на Пресне, и которая занималась проблематикой московских окраин по большому счету», — признался он.

Подводя итоги своим размышлениям, Мангушев полностью опроверг связи с изданиями медиагруппы «Патриот» и главой ее попечительского совета.

«История о том, что я работал на Пригожина (Евгений Пригожин, петербургский бизнесмен), к сожалению, не соответствует действительности», — заключил собеседник ФАН.

Учитывая близкие отношения Мангуева с редакцией «Новой», поверить в то, что Коротков не знал, кто заказал его работу, сложно. После того, как скандальная статья была опубликована в «Новой Газете», Игоря в ней выставили «демиургом московской кампании», он впал в замешательство. Игорь подождал несколько дней, пока Полухин и его заместитель Сергей Соколов выйдут на связь и сами все объяснят, ведь у них есть его номер.

Игорь предположил, что редакции просто срочно требовалась какая-то «заказуха», поэтому они и выпустили такой материал.

«Пригожина обвиняют, будто у него там пять дивизий ЧВК, или как-то связанного с патриотической повесткой. Это достаточно тупая история, но они почему-то остановили свой выбор на мне», — добавил он.

Все же больше всего Мангушев склоняется к тому, пишет ФАН, что редакция «Новой» просто решила скрыть их сотрудничество, так как он стал для них «слишком токсичной» фигурой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Лев Собакин
#расследование #фан #новая газета #фейки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...