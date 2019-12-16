Мангушев полностью опроверг информацию из фейка Короткова о «Патриоте»

«Новая газета» опубликовала очередное расследование, автором которого выступил спецкор Денис Коротков. В тексте он пытается обвинить медиагруппу «Патриот» в организации провокаций против юриста ФБК Любови Соболь во время выборов.

Федеральному агентству новостей удалось побеседовать с одним из героев расследования Короткова, Игорем Мангушевыв. Политтехнолог рассказал изданию, что именно он был тем источником, который рассказал о заработках на заказных материалах «независимого издания». Теперь же Мангушев расказал ФАН о том, как совместно с «Новой Газетой» занимался «черным» пиаром, который был нацелен на дискредитацию эко-активистов в Подмосковье и политиков в Москве.

По словам Игоря, он на самом деле общался с Коротковым и разговаривал с ним о летних событиях и московской избирательной компании. Он также подчеркнул, что не понимает мотивов «Новой Газеты» и удивлен тем, что напали на него. Игорь считает это своей личной обидой, ведь он лично был знаком с Коротковым и директором ЗАО «Новая Газета» Алексеем Полухиным более восьми лет.

«Мы общались и какие-то совместные проекты делали. «Тема-бар» в Потаповском помнит наши посиделки. Это рядом с редакцией такое достаточно культовое место. И когда случилась совершенно неспровоцированная мною атака, я был в шоке. Потому что это было со стороны тех людей, с которыми меня связывали достаточно дружеские отношения», - рассказал он.

Мангушев объяснил, что знаком с Коротковым и Полухиным еще со времен протестов на Болотной в Москве. После этого они разошлись из-за разных взглядов на присоединение Крыма к России и самоопределение Донбасса. Мангушев поддержал эти события, коллеги из «Новой» — нет. Он рассказал, что они помогали друг другу с поиском работы, когда было необходимо выручали деньгами, ведь «деньги нужны всем». Совместно работая над заказами, иногда расходившимися с редакционной политикой «Новой», вместе.

«Когда, ему (Алексею Полухину. — Прим. ФАН) была нужна какая-то информация по его материалам, и, если это не составляло мне труда, я добывал эту информацию. Когда я вернулся с Донбасса, уже он подогнал мне очень хороший заказ, мало связанный с декларируемой повесткой и принципами «Новой газеты»

Игорь показал несколько переписок, которые подтверждают его слова.

Экс-сотрудник «Новой» рассказал, что в газете уже давно стало нормой писать заказные материалы. Он и сам неоднократно публиковал проплаченные тексты в газете в качестве посредника.

«Понятно, что деньги всем нужны и сотрудники газеты берут левые заказы, зачастую не связанные с журналистикой, а связанные с полит технологией и периодически привлекали меня для создания «контента», в том числе и для привлечения внимания к газете. Вспомним, как мы отрабатывали тему свалок, которые были стержневой темой политической программы КПРФ и Максима Шевченко на выборах во Владимире и при этом как быстро слились по Сергиевом Посаду, когда выяснилось, что основные борцы со свалкой связанны с другими заказчиками Новой», рассказал он.

Но самое главное, что Мангушев поделился деталями того, как именно проходила его работа в сотрудничестве с «Новой» по прошедшим этим летом выборам в Мосгордуму. К примеру, издание поддерживало Анну Федермессер, она выдвигалась от 43-го избирательного округа. Тогда Мангушев был приглашен к участию в кампании на должность политтехнолога. Конкурировала с Федермессер именно Любовь Соболь.

«Как только начиналась история с выборами в Московскую городскую думу, я знал, что редакция «Новой» и, прежде всего, сам Муратов поддерживают Нюту Федермессер, которая шла по 43-му округу», — вспомнил Игорь.

Затем Полухин пригласил Монгушева участвовать в продвижении поддерживаемой им Федермессер. Он стал работать с проектами по поддержке кандидата и дискредитации его конкурентов его конкурентов. Основной задачей Игоря был сбор и анализ информации, которая поступала из штаба конкурентов.

«Естественно меня это заинтересовало. Выборы для пиарщика, это не только возможность заработать, но и интересная работа. И Нюта — я был совершенно согласен с редакцией, что это лучший выбор для Пресни. Потому что она шла в противовес персонажам каким-то совсем невнятным, вроде Любы Соболь, которую никто и никогда не знал на Пресне, и которая занималась проблематикой московских окраин по большому счету», — признался он.

Подводя итоги своим размышлениям, Мангушев полностью опроверг связи с изданиями медиагруппы «Патриот» и главой ее попечительского совета.

«История о том, что я работал на Пригожина (Евгений Пригожин, петербургский бизнесмен), к сожалению, не соответствует действительности», — заключил собеседник ФАН.

Учитывая близкие отношения Мангуева с редакцией «Новой», поверить в то, что Коротков не знал, кто заказал его работу, сложно. После того, как скандальная статья была опубликована в «Новой Газете», Игоря в ней выставили «демиургом московской кампании», он впал в замешательство. Игорь подождал несколько дней, пока Полухин и его заместитель Сергей Соколов выйдут на связь и сами все объяснят, ведь у них есть его номер.

Игорь предположил, что редакции просто срочно требовалась какая-то «заказуха», поэтому они и выпустили такой материал.

«Пригожина обвиняют, будто у него там пять дивизий ЧВК, или как-то связанного с патриотической повесткой. Это достаточно тупая история, но они почему-то остановили свой выбор на мне», — добавил он.

Все же больше всего Мангушев склоняется к тому, пишет ФАН, что редакция «Новой» просто решила скрыть их сотрудничество, так как он стал для них «слишком токсичной» фигурой.