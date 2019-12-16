Макрон приедет в Москву на День Победы

Французский лидер Эммануэль Макрон приедет на 75-летний юбилей Дня Победы в Москву. Об этом заявила посол Франции в России Сильви Берманн в беседе с «Эхо Москвы» в понедельник, 16 декабря.

«И президент [Франции Эммануэль Макрон — ред.] сказал, что он будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве», — сказала Берманн.

Она подчеркнул, что президент Франции уже дал положительный ответ.

Ранее стало известно, что на параде в честь Дня Победы будут представлены более 20 типов новой и модернизированной техники. В составе механизированной колонны и в воздухе в параде будут участвовать примерно 300 единиц военной техники, в том числе более ста летательных аппаратов. Кроме этого, Минобороны задействует около 14 тысяч военнослужащих.