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17:48   16 Декабря 2019
Россия

Макрон приедет в Москву на День Победы

Макрон приедет в Москву на День Победы

Французский лидер Эммануэль Макрон приедет на 75-летний юбилей Дня Победы в Москву. Об этом заявила посол Франции в России Сильви Берманн в беседе с «Эхо Москвы» в понедельник, 16 декабря. 

«И президент [Франции Эммануэль Макрон — ред.] сказал, что он будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве», — сказала Берманн.

Она подчеркнул, что президент Франции уже дал положительный ответ.

Ранее стало известно, что на параде в честь Дня Победы будут представлены более 20 типов новой и модернизированной техники. В составе механизированной колонны и в воздухе в параде будут участвовать примерно 300 единиц военной техники, в том числе более ста летательных аппаратов. Кроме этого, Минобороны задействует около 14 тысяч военнослужащих. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #франция #политика #общество #макрон

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